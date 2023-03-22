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Sesleri duyan aile yakınları aşağıya bakınca şoke oldu! Acı haber geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sesleri duyan aile yakınları aşağıya bakınca şoke oldu! Acı haber geldi

 DENİZLİ’de epilepsi hastası olan kadın, 3. kattaki evinin balkonundan düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre;  3. kattaki evinin balkonuna çıkan epilepsi hastası Neşe Gün (54), dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten yere düştü. Sesleri duyan aile yakınları, karşılaştığı manzara sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri, kanlar içinde kalan Gün’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

 Yapılan çalışmaların ardından talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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