Ramazan mesajları resimli kısa kutlama sözleri 2023 Hayırlı Ramazanlar yazısı

Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği affı ve şefkati bol Ramazan ayı bu gece ilk sahurla başlıyor. Allah'ın ayı Ramazan ayına sevdiklerinizi mutlu ederek girmek isteyenler için Ramazan mesajları hazırladık. Kısa ve öz resimli Ramazan mesajlarından size uygun olanı seçerek sevdiklerinize yollayabilirsiniz. Birlik, beraberliğin bu sene daha da çok hissedileceği Ramazan ayında siz de en uygun resimli Ramazan mesajını seçip eşinize, dostunuza yollayın Ramazan heyecanını birlikte yaşayın.

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Müslüman alemi bir Ramazan ayına daha kavuştu. Gecesi ayrı gündüzü ayrı faziletli olan Ramazan ayı Allah'ın ayıdır. Bu ayda şeytan ayaklarından zincirlenmiştir. Daha çok yardımlaşmaya ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu Ramazan ayına özel en güzel resimli Ramazan ayı kutlama mesajlarını sizler için hazıladık. Sevdiklerinize, eşinize, dostunuza yollayacağını kısa ve öz resimli Ramazan ayı kutlama sözlerine bakın...

Manevi duyguların çoşkuyla yaşanacağı bu günlerde birçok müslüman sevdiklerini mutlu edecek Ramazan ayı kutlama mesajlarını araştıyor. Bu anlamlı ve özel gün için sevdiklerinize, eşinize dostunuza yollayacağınız resimli ramazan ayı kutlama mesajları ve tebrik sözleri sayfamızda... Herkese bereketli, hayırlı, huzurlu Ramazanlar dileriz...

Allah'ü Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…

Şu mübarek Şehr-i Ramazan leyle-i kadri ihata ettiği için kendisi de ömür içinde bir leyle-i kadirdir ki muvaffak olanın ömrüne bin ömür katar. Hoşgeldin on bir ayın sultanı.

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu mübarek Ramazan Ayı'nın hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan…

Mübarek Ramazan Ayı kalbini O'nun yoluna koymayı ellerini daim O'nun dergâhına açmaya vesile olsun.

Binlerce çiçek var, ama gül başka. Milyonlarca insan var, ama dost başka. Milyarlarca Ay var, ama bu ay başka, Ramazan ayının gelişi sizlere ve sevdiklerinize mutluluklar getirsin...

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan Ramazan Ayınız mübarek olsun..

Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan Ayını tebrik ederim.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Gönlümüze esen seher yeli gibi gelen Mübarek Ramazan Ayınız hayırlı olsun…

Gün batar usul usul… Kararır gece… Yeniden doğar her şey… Mübarek Ramazan ayının gönlünde huzur kokulu bir gül kök salmasına vesile olması temennilerimle… Hayırlı Ramazanlar…

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi dava ile sevdalı, sinesi heyecan coşku tufanı ve şükür notaları ile örülmüş güzel insan Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…