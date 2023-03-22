Ramazan mesajları resimli 2023 ayetli kısa ve öz Ramazan kutlama sözleri

Müslüman alemi bir Ramazan ayına daha kavuştu. Gecesi ayrı gündüzü ayrı faziletli olan Ramazan ayı Allah'ın ayıdır. Bu ayda şeytan ayaklarından zincirlenmiştir. Daha çok yardımlaşmaya ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu Ramazan ayına özel en güzel resimli Ramazan ayı kutlama mesajlarını sizler için hazıladık. Sevdiklerinize, eşinize, dostunuza yollayacağını kısa ve öz resimli Ramazan ayı kutlama sözlerine bakın...