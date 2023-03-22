Ramazan mesajları resimli 2023 ayetli kısa ve öz Ramazan kutlama sözleri
Müslüman aleminin heyecanla beklediği 11 ayın sultanı, Allah'ın ayı olan Ramazan ayı geldi. Bu gece ilk sahura kalkılacak. Birlik, beraberliğin de simgesi olan Ramazan ayına özel en güzel resimli Ramazan mesajlarını sizler için derledik. Yardımlaşmaya, birbirimizi daha da sarılacağımız bu Ramazan ayında siz de sevdiklerinize Ramazan mesajları yollayın, hayır dualarında yerini alın... İşte kısa ve öz resimli hadisli ve ayetli Ramazan ayı kutlama sözleri...
Müslüman alemi bir Ramazan ayına daha kavuştu. Gecesi ayrı gündüzü ayrı faziletli olan Ramazan ayı Allah'ın ayıdır. Bu ayda şeytan ayaklarından zincirlenmiştir. Daha çok yardımlaşmaya ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu Ramazan ayına özel en güzel resimli Ramazan ayı kutlama mesajlarını sizler için hazıladık. Sevdiklerinize, eşinize, dostunuza yollayacağını kısa ve öz resimli Ramazan ayı kutlama sözlerine bakın...
Manevi duyguların çoşkuyla yaşanacağı bu günlerde birçok müslüman sevdiklerini mutlu edecek Ramazan ayı kutlama mesajlarını araştıyor. Bu anlamlı ve özel gün için sevdiklerinize, eşinize dostunuza yollayacağınız resimli ramazan ayı kutlama mesajları ve tebrik sözleri sayfamızda... Herkese bereketli, hayırlı, huzurlu Ramazanlar dileriz...
Allah'ü Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…
İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…