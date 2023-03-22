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Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken Abdullah Öcalan açıklaması

Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken Abdullah Öcalan açıklaması

Abdullah Öcalan'ın bırakılmasını isteyeceklerini söyleyen HDP'yle ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “CHP hiç kimseyle pazarlık içinde olmaz. Ben HDP’nin demokrasiden yana tutum sergileyeceğini düşünüyorum, inanıyorum ya da inanmak istiyorum." dedi.

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Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olmakla suçlanan HDP'nin desteğini isteyen Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı partilerinin hedefinde.

Seçim öncesi HDP oyları için terörle mücadeleye sekte vurmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'na yönelik suçlamalara CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yanıt verdi.

tv100'de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk olan Kaftancıoğlu, Öcalan'a özgürlük tartışmalarıyla ilgili "CHP kimse ile pazarlık etmez" dedi.

"HDP’nin demokrasiden yana tutum sergileyeceğine inanmak istiyorum"

Candaş Tolga Işık’ın “Önceki gün Çanakkale’deki Nevruz kutlamalarında Öcalan’a özgürlük isteyeceklerine kadar net bir ifade dile getirdiler. Öcalan’ın bırakılmasını isteyeceğiz’ dediler. CHP, pazarlığın içinde olur mu?’ sorusuna yanıt veren Canan Kaftancıoğlu, “CHP hiç kimseyle pazarlık içinde olmaz. Ben HDP’nin demokrasiden yana tutum sergileyeceğini düşünüyorum, inanıyorum ya da inanmak istiyorum. Ama ben HDP’nin de en azından CHP’nin de pazarlıkla masaya oturmayacağını ve böyle bir süreç yönetmeyeceğini biliyorum” dedi.

"‘PKK bir terör örgütüdür, bunu ben masaya götürmem’ der”

Candaş Tolga Işık’ın “PKK terör örgütüyle ilgili HDP’nin ve CHP’nin görüşü neredeyse 180 derece farklı. CHP çok net terör örgütü diyor, HDP ise öyle bir şey söylememeye çalışıyor. Bu masaya gelirse ne olur?” sorusuna yanıt veren Kaftancıoğlu, “Eğer HDP, CHP’ye ‘PKK terör örgütü değildir konusunu masaya getirin’ derse CHP Genel Başkanı’nın tavrı çok net olur ‘PKK bir terör örgütüdür, bunu ben masaya götürmem’ der” şeklinde yanıt verdi.

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