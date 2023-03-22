Selçuk Geçer dolardaki gizli detayı ifşa etti! Dolar uçurumun kenarına geldi! Vatandaşlar döviz bürolarında kuyruğa girdi

Ekonomi ile ilgili yorumları nedeniyle adı "felaket tellalı"na çıkan Selçuk Geçer, dolarla ilgili öyle uyarılar yaptı ki duyanlar döviz bürolarına koşmaya başladı. Dolar 22 Mart 2023 gününe 19 liranın hemen üzerinde başlarken, Selçuk Geçer doların 25 lira olacağı tarihi verdi. Dolar kaç lira oldu? Bu fiyattan dolar alınır mı?.. Yakın zamanda düşme ihtimali var mı?

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Dolar uzun süre 18.65 lira bandında sabit kaldıktan sonra seçim kararıyla birlikte 19 lirayı aşıp 19.30 TL'leri gördü. Dolardaki yükseliş 19 lira seviyelerinde sabitlenmiş görünse de ekonomistlerden dolarla ilgili çarpıcı uyarılar gelmeye devam ediyor. Doların yükselişinin süreceğini belirten uzmanlar, seçimden hemen sonra doların 25 lirayı göreceği tahmininde bulunuyor.

Dolar fiyatlarıyla ilgili yaptığı birbirinden uçuk tahminlerle dikkat çeken ve adı "Doların felaket tellalı"na çıkan Selçuk Geçer'den yeni dolar tahminleri geldi. Doların kısa vadede 25 lirayı göreceğini iddia eden Selçuk Geçer, dolar borcu olanların borçlarını ödeyecek doları şimdiden almalarını yoksa çok pişman olacaklarını söyledi...

Dolar uçurumun kenarına geldi

Ekonomist Selçuk geçer yaklaşan 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek dolarda daha sürpriz artışların olabileceğini söyledi. Dolar fiyatlarının uçurumun kıyısına geldiğini hatırlatan ekonomik Selçuk Geçer özellikle bugün yapılacak FED toplantılarına dikkat çekti. ABD Merkez Bankası FED'in faiz toplantılarına sayılı saatler kala Piyasalar yeniden hareketlenirken Selçuk Geçer’in FED faiz kararı ile ilgili Tahmini de ortaya çıktı. Selçuk geçer, ABD Merkez Bankası'nın 25 ila 50 baz puanlık bir faiz artışı yapabileceğini belirtirken dolar fiyatları için bu gelişmelerin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

14 Mayıs seçimlerinden sonra patlayacak

14 Mayıs seçimlerinin dolar için çok kritik olduğunu belirten Selçuk Geçer, seçimlere kadar dolarda büyük bir artış beklemediğini ancak 14 Mayıs tarihinden itibaren sonra her şeye hazırlıklı olmak gerektiğini vurguladı. 14 Mayıs'tan sonra dolarda sert artışlar beklediğini anlatan Selçuk Geçer, dolar yatırımcısını uyardı.

Dolar borcu olanlar dikkat etsin

Dolar düşecek mi yoksa çıkacak mı sorularına yanıt veren ekonomist Selçuk geçer vatandaşı uyardı. Elinde dolar olanların beklemesi gerektiğini söyleyen ünlü ekonomist, dolar bozucu olanların ise seçime kadar kapatmalarının doğru olacağını söyledi. Dolar kurunda ilk durağı da açıklayan Selçuk Geçer, seçim sonrasında 25 TL'ye kadar yükselişler olabileceğini dile getirdi.

22 Mart 2023 güncel döviz kurları

İngiliz Sterlini: 23,3299 TL

ABD Doları: 19,0373 TL

Euro: 20,5131 TL

İsviçre Frangı: 20,6236 TL

Japon Yeni: 0,1424 TL

Suudi Arabistan Riyali: 5,0769 TL

Norveç Kronu: 1,8095 TL

Danimarka Kronu: 2,7593 TL

Avustralya Doları: 12,7776 TL

Kanada Doları: 13,9225 TL

İsveç Kronu: 1,8450 TL

Ruble: 0,2480 TL