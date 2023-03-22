Aleyna Eroğlu "İğrenç bir gece geçirdim" deyip anlattı! Batuhan Karadeniz'e 'şiddet' ve 'hırsızlık' suçlaması
Futbolcu Batuhan Karadeniz'e şok suçlamalar. İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti. Eroğlu, Batuhan Karadeniz'i hırsızlıkla da suçladı. Aleyna Eroğlu'nun şikayeti üzerine Batuhan Karadeniz'in evine polis gitti... Aleyna Eroğlu yaşadıklarını şöyle anlattı:
Aleyna Eroğlu, Instagram hesabından videolar yayınlayarak futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darbedildiğini iddia etti.
Karadeniz’den daha önce de defalarca şiddet gördüğünü söyleyen Eroğlu, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu da ifade etti.
Aleyna Eroğlu, şunları söyledi: "Çok çirkin ve iğrenç bir gece geçirdim. Kadına karşı şiddetin her türlüsüne çok karşıyım. Bu gördüğüm ilk şiddet değil. Kaçıncı kez şiddet gördüğümü sayamadım"
Çok kötü bir ilişkiden çıktım. Düzelir diye bekledim, düzelmedi. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Darp raporu alarak şikayetçi de oldum.