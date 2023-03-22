Kredi çekenler dikkat! Mahkemeden flaş iade kararı: Bankadan o paranızı artık geri alabilirsiniz!

Acil nakit para ihtiyacını karşılamak için çeşitli bankalardan bugüne kadar kredi çeken vatandaşları yakından ilgilendiren karar mahkeme tarafından verildi. Bankaların, vatandaşların ihtiyaç, taşıt veya konut kredisi çektiği sırada kendilerini güvenceye almak için yapılmasını talep ettiği 'hayat sigortası' parası artık geri alınabiliyor çünkü mahkamede flaş bir karara imza atarak iade edilmesini sağladı. Peki banka o parayı hangi şartlarda ödemek zorunda kalıyor? İşte detaylar...

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Türkiye'de son dönemde kredi kartı ile yapılan ödemeler oldukça artmaya devam ederken milyonlarca vatandaş acil nakit ihtiyacını giderebilmek için bankaların yolunu tuttu.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kredilere başvuranların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor ve bu noktada yapılan duyurular vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, önemli bir gelişme yaşandı. Mahkemeden ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi ve konut kredisi kullanan tüm vatandaşları ilgilendiren iade kararı çıktı. Artık bankadan o paranızı geri alabilirsiniz. İşte detaylar...

Bankadan o paranızı geri alabilirsiniz

Bir vatandaş hayat sigortası yaptırma zorunluluğu olmadığı halde kredi işlemleri sırasında banka tarafından yaptırılan hayat sigortasının iptali için başvurusu olumsuz yanıtlanınca, konuyu tüketici mahkemesine taşıdı. Tüketici mahkemesi, tüketicinin onayı olmadan yapılan hayat sigortasının iptal edilmesi ve kesilen primin iade edilmesi gerektiği yönünde hüküm verdi. Bu kararın ardından, mahkemeye başvuran bir kişi yüzlerce liralık para iadesi aldı. Kararın sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, bankaların onay almadan hayat sigortası yaptığı çok sayıda kişi de mahkemeye başvurdu. Mahkemenin tüketiciyi koruyucu kararı, vatandaşlar arasında büyük ilgi gördü.

Bu gelişmeler sonrasında bankaların, tüketici haklarına uygun davranmaları ve müşterilerinden onay almadan ek masraf talep etmemeleri önem kazandı. Tüketicilerin haklarını korumak amacıyla tüketici mahkemeleri, son dönemde benzer konularda da pek çok karar verdi.

Kredi çekerken dikkat edin

Kredi kullanımında vatandaşların hakları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Hayat sigortası zorunluluğu sadece çok düşük faizli kredi kampanyalarında geçerlidir ve bu durum kredi açıklamalarında belirtilir. Diğer kredilerde hayat sigortası yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu sebeple, kredi kullanmadan önce bankaların kredi açıklamalarını dikkatle inceleyerek bilgi sahibi olmak önemlidir.

Kredi kullanırken hayat sigortası yapılması konusunda müşteri rızasının olmaması durumunda, bankalar sigorta yapamazlar. Bu durum kredi şartlarında açıkça belirtilmemişse, müşterilerin yazılı onayı olmadan sigorta yaptırılamaz. Bankaların zorla veya müşteriden habersiz sigorta yapması durumunda, müşteriler tüketici mahkemesine başvurarak yasal haklarını arama hakkına sahiptir.

Kredi başvurusu yapan müşterilerin bilmediği bir diğer hak, hayat sigortasını tercih ettikleri sigorta şirketinden yaptırabilme seçeneğidir. Bankalar, müşterilerini kendi anlaşmalı oldukları sigorta şirketlerinden sigorta yaptırmaya zorlayamaz. Müşteriler, kendi seçtikleri bir sigorta şirketinden sigorta yaptırarak bankaya bildirebilirler. Banka, müşterinin hangi sigorta şirketinden sigorta yaptırdığına bakmaksızın kabul etmek zorundadır.

Hayat sigortası ne işe yarar?

Bankalardan kredi talebinde bulunan vatandaşlar, kredi sürecinde karşılaştıkları hayat sigortasının avantajları hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bazı kişiler, bankaların daha fazla kazanç sağlamak ve kredi maliyetini arttırmak için yaptırdığını düşündükleri hayat sigortasının aslında tüketicileri korumaya yönelik olduğunu bilmemektedir. Özellikle kredi başvurusu yapan bir kişi, herhangi bir sebepten dolayı vefat ederse ve sigortası yoksa, geride kalan borçlarını yakınları ödemek zorunda kalır. Bu durumda, borçlardan sorumlu kişiler, vefat eden kişinin borçlarını ödeyemeyince krediyle alınan ev, araç ya da diğer varlıklarına el konulabilir. Ancak vefat eden kişi hayat sigortası yaptırmışsa, sigorta şirketi borçları öder ve yakınları borç ödemek zorunda kalmazlar. Böylece mal varlıklarına el konulmaz ve borç yükümlülüğü ortadan kalkar.