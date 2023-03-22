Son dakika! HDP aday çıkarmayacak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek

14 Mayıs seçimlerine giderken beklenen karar çıktı. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TİP ve EMEP'in de yer aldığı 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldığını duyurdu.

Abone ol

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Buldan, TİP ve EMEP'in de yer aldığı 6 siyasi partiden oluşan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldığını duyurdu. HDP, aday çıkarmayarak Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini de ilan etmiş oldu. Pervin Buldan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

- Türkiye tarihinin en kritik seçimlerine 2 aydan az zaman geldi. Tarihsel bir andan geçiyoruz. Yaşadığımız çoklu sorunları, çözümsüzlük ve ağır bunalım derinleşmektedir. AKP MHP iktidarı toplumun bugününü çalmıştır, yarınını tehdit etmektedir.

- Ülke ve toplum olarak 15 Mayıs sabahına umutla uyanacağız. Demokratik değişimi gerçekleştirecek güçlerin parlamentoda çoğunluğu kazandığı, Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözüm için Meclis'in asli irade olarak görüldüğü, muhatapların şeffaf diyalog ekseninde özgür tartışma yürütebildiği, yurttaşların eşit ve özgür bir gelecek kuracağı günler, insanların özlem ve talebidir.

- Kadın özgürlükçü bir yaşam kuracağız, tüm alanlarda özgür olacakları yarınların teminatı biziz. İttifakımız, İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe sokacak, kadınların kazanımlarını Anayasal güvence altına almak için mücadele edecek.

- Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolu, Meclis'te emek, adalet ve barışta ısrar edenlerin demokratik değişim ve dönüşümü gerçekleştirecek olanların, bizlerin, önemli bir gücü elde etmesinden geçmektedir.

- Tek adam sistemi ve restorasyon arasında sıkıştırılmak istenen halkımızın gerçek alternatifi biziz.

- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek adam yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin gerçekleşmesi için, yoksulluğa, yolsuzluğa, talana ve ranta dayalı bir yönetimi sürdürmüş olan bu iktidardan hesap sorma konusunda oldukça kararlıyız.

- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağız.