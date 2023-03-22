Rus barış gücü Karabağ'da tepki çekti Azerbaycan sert çıktı: Kabul edilemez

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı grupların Karabağ’a gerçekleştirdiği yasa dışı askeri sevkiyatlarına Rus barış gücü askerlerinin eşlik ettiğini duyurdu.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'a geçici olarak konuşlanmış Rus barış gücü birliklerinin yasa dışı Ermeni silahlı gruplara ait askeri araçlara bir kez daha eşlik ettiğinin gözlemlendiği bildirildi.

Rus barış gücüne ait 1 adet ZTR-82A muharebe aracının gözetimi altında Ermenilere ait 3 adet URAL kamyon ve üzerinde yakıt deposu bulunan bir "KamAZ" markalı kamyon olmak üzere toplam 5 askeri aracın Hankendi-Halfeli-Turşsu toprak yoluyla hareket ederken Azerbaycan birliklerinin teknik gözetim araçları tarafından kayıt altına alındığı aktarıldı. Rus barış gücünün Ermeni silahlı grupların yasa dışı askeri sevkiyatlarına eşlik ettiği anların görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.

"Kabul edilemez"

Açıklamada, Ermeni silahlı grupların yasa dışı askeri sevkiyatının Rus barış gücü eşliğinde gerçekleştirilmesinin, üçlü deklarasyonun hükümlerinin ağır bir ihlali ve kabul edilemez olduğu ifade edildi. Düzenli bir şekilde gerçekleştirilen bu tür yasa dışı faaliyetlerin, Laçın yolu üzerinde, Azerbaycan-Ermenistan sınırının son noktasında Azerbaycan tarafından "sınır kontrol noktası kurulmasını gerekli hale getirdiği" ifade edildi.