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Memur ve Emekliye bayram ikramiyesi kaç TL yatacak? Memura zam yapılacak mı?

Memur ve Emekliye bayram ikramiyesi kaç TL yatacak? Memura zam yapılacak mı?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ramazan Bayramı İkramiyesinden gelecek müjdeli habere çevrildi. Geçtiğimiz sene 1.100 TL olarak verilen ikramiyeye bu yıl zam beklenirken konuşalan rakamların 5.500 TL olması emekliyi de heyecanlandırdı. Öte yandan memurlar da Ramazan Bayramı ikramiyesi alacak mı? Memura bayrama zam yapılacak mı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki Memur ve Emekliye bayram ikramiyesi kaç TL yatacak? Memura zam yapılacak mı? İşte detaylar...

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Milyonlarca EYT'li müjdeli haber sonrası SGK'ya başvuru yaparak emekli olmaya hak kazandı. İlk maaşlarını almak için gün saymaya başlayan EYT'linin gözü kulağı yetkililer tarafından yapılacak açıklamalarda. Zira Mart ayında başvuru yapmayı başaran EYT'li ilk maaşını Nisan ayında almış olacak ve yıllardır emekliye ödenen 'Bayram İkramiyesi'ni almaya da hak kazanmış olacak.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Memurlarda Bayram İkramiyesi alacak mı? Memurlara bu bayram zam var mı? gibi soruların yanıtlarını internette araştırmaya başladı. Peki Memur Ramazan Bayramı İkramiyesi alacak mı? Memur ne kadar ikramiye alacak? İşte detaylar...

Kamu çalışanlarına verilecek ikramiye ödemesiyle ilgili sorular soruluyor. 2023 yılında Ramazan Bayramı öncesi hem emeklilere hem de memurlara ödenen ikramiyede yeni bir zam var mı? Detayları paylaşmakla birlikte kamuda çalışanlar için kaç TL ödeneceğiyle ilgili son bilgileri aktaracağız.

Memur Bayram İkramiyesi Alıyor mu?

Memurlar, tıpkı emeklilere gibi Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi almaktadır. Öte yandan bu ikramiye ödemelerinin maaş öncesi hesaplara yatırılıyor. Nisan ayında 2023 yılının ilk bayram ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.

Memur İkramiyesine Zam Yapılacak mı?

Memur ikramiye ödemesinin 5500 TL olacağına dair iddialara karşı henüz bir yanıt verilmiş değil. Hükümetten konuyla ilgili açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl ödenen 1100 TL'lik ikramiyeye gelecek olası zamla birlikte ödemeler de artacaktır. Ancak net bir şey olmadığı için detay verilemiyor. Nisan ayında ikramiye ödemesi yapılmadan evvel zam yapılır ise yetkililer aracılığıyla duyurulacaktır.

EYT’lilere bayram ikramiyesi müjdesi

Emekli bayram ikramiyesi, SSK, BAĞ-KUR, memur emeklisi ve dul ve yetim aylığı alanlara veriliyor. Dolayısıyla EYT’liler de bayram ikramiyesi alma hakkına sahip olacak. Mart ayında emeklilik dilekçesi veren EYT’liler Nisan ayında ilk emekli maaşını alacak. Yani Nisan ayında emekli olacak olan EYT’liler Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi alma hakkına da sahip olacak.

2023 Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

Bayram İkramiyesi en az 5 bin 500 TL olmalı

TÜED Başkanı Ramazan Ergün, geçtiğimiz günlerde Bayram İkramiyesi için ne kadar zam beklediklerini açıklamıştı. Ergün, emekli bayram ikramiyesi zamlı ile ilgili en somut talebi gündeme getirdi. Ramazan Bayramı öncesinde 1100 TL olarak ödenecek olan bayram ikramiyesinin en düşük emekli aylığı seviyesine gelmesi gerektiğini belirten Ergün, bayram ikramiyesinin en az 5.500 TL olması gerektiğini ifade etti.

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