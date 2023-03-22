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Kayserigücü FK rakibine acımadı gol olup yağdı 1 maçta 26 gol attı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayserigücü FK rakibine acımadı gol olup yağdı 1 maçta 26 gol attı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü Futbol Kulübü, 1 maçta rakibine tam 26 gol atarak rekor kırdı.

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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu’nda ligin 20. haftasında oynanan maçta Kayserigücü FK, küme düşen rakibi Kayseri Gençlerbirliği ağlarına 26 gol birden attı.

Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada Play-Off mücadelesi veren Kayserigücü FK, rakibi Kayseri Gençlerbirliği'ne acımadı.

Rakip maça 9 kişiyle başladı 8 kişiyle tamamladı

Karşılaşmaya 9 kişi başlayan Kayseri Gençlerbirliği ilerleyen dakikalarda sahada 8 kişi kaldı. Kayserigücü FK takımı rakibine gol olup yağdı. Sarı siyahlı takım, attığı 26 golle bu sezon rakip filelere attığı gol sayısını 81’e çıkarttı ve +65 averaja ulaştı.

Kayserigücü FK, Kayseri Süper Amatör Küme’de aldığı 26-1'lik galibiyetle gol rekorunu kırmayı başardı. Yıllar önce Argıncıkspor'un Yeni Mahalle Spor’a karşı aldığı 18-0'lık galibiyet rekorunu kıran Kayserigücü FK böylelikle rekoru da eline almış oldu.
Öte yandan Gençlerbirliği’nin aldığı bu farklı mağlubiyet sonrası ligde kalan son 2 maça çıkmayacağı öğrenildi.

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