Gökhan Zan ve Ünal Karaman İYİ Parti'ye katıldı! Hatay ve Konya'dan milletvekili adayı oluyorlar

İYİ Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi iki flaş katılım yaşandı. Deprem sürecinde Hatay'ın sesini duyuran eski futbolcu Gökhan Zan ile Trabzonspor'un eski kaptanlarından efsane oyuncu Ünal Karaman İYİ Parti'ye katıldı. Rozetlerini Meral Akşener taktı...

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14 Mayıs seçimlerine iddialı hazırlanan ve seçime kendi listeleriyle girmesi beklenen İYİ Parti iki flaş transfere imza attı. Deprem sürecinde Hatay'ın sesini duyuran eski futbolcu Gökhan Zan ile Trabzonspor'un eski kaptanlarından efsane oyuncu Ünal Karaman İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantısının başlangıcında Galatasaray, Beşiktaş ve milli takımda forma giymiş Hatayspor Antrenör Yardımcısı Gökhan Zan ile Trabzonspor'un eski kaptanlarından efsane oyuncu ve eski teknik direktörü Ünal Karaman'a parti rozetini Genel Başkan Meral Akşener taktı.

Gökhan Zan'ın Hatay 1. sıradan, Ünal Karaman'ın da Konya birinci sıradan milletvekili adayı gösterilecekleri belirtiliyor. Meral Akşener, Hatay ziyareti sırasında karşısında gördüğü Gökhan Zan'a sarılmış ve "Oğlum sen bizi harekete geçirdin" demişti.