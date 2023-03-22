BIST 4.962
DOLAR 19,04
EURO 20,55
ALTIN 1.190,67
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı karar, Ramazan'ın ilk iftarı için orayı seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı karar, Ramazan'ın ilk iftarı için orayı seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını Kahramanmaraş'ta yapma kararı aldı. Bu yılki ilk orucunu depremzedelerle beraber açacak Erdoğan'ın ramazan ayı boyunca deprem bölgesine ziyaret gerçekleştirmeye devam edeceği öğrenildi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta yapacak. Edinilen bilgiye göre, yarın Kahramanmaraş'a gidecek Erdoğan, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak.

Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.

Erdoğan'ın ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray maçındaki o olay... İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Hapis cezası istendi
Foto Galeri Galatasaray maçındaki o olay... İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Hapis cezası istendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fatih Dönmez’den Karadeniz gazı açıklaması
Bakan Fatih Dönmez’den Karadeniz gazı açıklaması
Meral Akşener'den İstanbul Sözleşmesi çıkışı! Özlem Zengin'le omuz omuza...
Meral Akşener'den İstanbul Sözleşmesi çıkışı! Özlem Zengin'le omuz omuza...
Rus barış gücü Karabağ'da tepki çekti Azerbaycan sert çıktı: Kabul edilemez
Rus barış gücü Karabağ'da tepki çekti Azerbaycan sert çıktı: Kabul edilemez
Memur ve Emekliye bayram ikramiyesi kaç TL yatacak? Memura zam yapılacak mı?
Memur ve Emekliye bayram ikramiyesi kaç TL yatacak? Memura zam yapılacak mı?
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 21 gözaltı
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 21 gözaltı
Sahnede türkü söylerken kendi ölüm haberini aldı, annesi "Oğlum sen ölmedin mi?" dedi
Sahnede türkü söylerken kendi ölüm haberini aldı, annesi "Oğlum sen ölmedin mi?" dedi
YSK yeni sistemi tanıttı ilk gün hangi aday kaç imza topladı?
YSK yeni sistemi tanıttı ilk gün hangi aday kaç imza topladı?
Kayserigücü FK rakibine acımadı gol olup yağdı 1 maçta 26 gol attı
Kayserigücü FK rakibine acımadı gol olup yağdı 1 maçta 26 gol attı
İsveç’in NATO üyeliğini Rusya mı engelledi? Çarpıcı iddia Fransa'da gündem oldu
İsveç’in NATO üyeliğini Rusya mı engelledi? Çarpıcı iddia Fransa'da gündem oldu
Gökhan Zan ve Ünal Karaman İYİ Parti'ye katıldı! Hatay ve Konya'dan milletvekili adayı oluyorlar
Gökhan Zan ve Ünal Karaman İYİ Parti'ye katıldı! Hatay ve Konya'dan milletvekili adayı oluyorlar
Nakit 8 bin anında cebinizde Finansbank'ın emekliyi uçuracak promosyon teklifini yetişen alır!
Nakit 8 bin anında cebinizde Finansbank'ın emekliyi uçuracak promosyon teklifini yetişen alır!
Kredi çekenler dikkat! Mahkemeden flaş iade kararı: Bankadan o paranızı artık geri alabilirsiniz!
Kredi çekenler dikkat! Mahkemeden flaş iade kararı: Bankadan o paranızı artık geri alabilirsiniz!