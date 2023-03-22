Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı karar, Ramazan'ın ilk iftarı için orayı seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını Kahramanmaraş'ta yapma kararı aldı. Bu yılki ilk orucunu depremzedelerle beraber açacak Erdoğan'ın ramazan ayı boyunca deprem bölgesine ziyaret gerçekleştirmeye devam edeceği öğrenildi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını depremden etkilenen Kahramanmaraş'ta yapacak. Edinilen bilgiye göre, yarın Kahramanmaraş'a gidecek Erdoğan, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alıp incelemelerde bulunacak.
Daha sonra Kahramanmaraş'ta vatandaşlarla buluşacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk iftarını depremzedelerle yapacak.
Erdoğan'ın ramazan ayı boyunca zaman zaman deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geleceği öğrenildi.
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