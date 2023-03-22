BIST 4.940
DOLAR 19,04
EURO 20,53
ALTIN 1.190,14

Galatasaray maçındaki o olay... İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Hapis cezası istendi

|
Galatasaray maçındaki o olay... İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Hapis cezası istendi

Kadıköy'deki Galatasaray maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin, sahadan çıkarken yaşadığı olay nedeniyle başı derde girdi. İrfan Can Kahveci hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. İrfan Can Kahveci için kaç yıl hapis istendi? Kırmızı kart sonrası neler yaşandı? İşte haberin ayrıntıları...

Galatasaray maçındaki o olay... İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Hapis cezası istendi

Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla eleştirilerin odağı haline gelen  İrfan Can Kahveci adliyelik oldu.

19
Galatasaray maçındaki o olay... İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Hapis cezası istendi

Galatasaray derbisinde yaşananlar sonrası; olay savcılığa taşınırken, yıldız oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

29
Galatasaray maçındaki o olay... İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Hapis cezası istendi

Kadıköy'de 8 Ocak 2023 günü oynanan Galatasaray derbisinde 69'da oyuna giren İrfan Can, 86'da kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

39
Galatasaray maçındaki o olay... İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Hapis cezası istendi

İddiaya göre ABD'de yaşayan, babası Kazım Ünsalan ve kızı Duygu Lal ile derbiyi izleyen iş adamı Hürrem Can Ünsalan, tribünde kendisine doğru yaklaşan Kahveci'ye "Kırmızı kart yemeye utanmıyor musun?" dedi.

49