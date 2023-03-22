Galatasaray maçındaki o olay... İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Hapis cezası istendi
Kadıköy'deki Galatasaray maçında kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci'nin, sahadan çıkarken yaşadığı olay nedeniyle başı derde girdi. İrfan Can Kahveci hapis cezasıyla karşı karşıya kaldı. İrfan Can Kahveci için kaç yıl hapis istendi? Kırmızı kart sonrası neler yaşandı? İşte haberin ayrıntıları...
Sarı lacivertlilerde gösterdiği performansla eleştirilerin odağı haline gelen İrfan Can Kahveci adliyelik oldu.
Galatasaray derbisinde yaşananlar sonrası; olay savcılığa taşınırken, yıldız oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.
Kadıköy'de 8 Ocak 2023 günü oynanan Galatasaray derbisinde 69'da oyuna giren İrfan Can, 86'da kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.
İddiaya göre ABD'de yaşayan, babası Kazım Ünsalan ve kızı Duygu Lal ile derbiyi izleyen iş adamı Hürrem Can Ünsalan, tribünde kendisine doğru yaklaşan Kahveci'ye "Kırmızı kart yemeye utanmıyor musun?" dedi.