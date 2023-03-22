ABD helikopter kazasında ölen PKK'lı teröristler için başsağlığı diledi

Irak'ın kuzeyinde Duhak bölgesinde teröristleri taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 9 PKK'lı öldü. Helikopterin PKK'ya nasıl ulaştığı araştırılırken, ABD'den teröristler için taziye mesajı paylaştı. Taziyede "Yaptıkları fedakarlıklar ve bağlılıkları unutulmayacaktır" denildi.

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Terör örgütünün helikopteri nereden bulduğuyla ilgili sorular cevap bulmazken, ABD ölen teröristler için başsağlığı diledi bununla da yetinmedi kahraman ilan etti.

15 Mart'ta Irak'ın Duhok bölgesinde düşen helikopterde 9 YPG/PKK'lı terörist ölmüştü.

Gizemli helikoptere ilişkin sorular hala yanıt bulmazken, ABD'nin uluslararası koalisyon ortak özel operasyon komutanlığı, ölen teröristler için taziye mesajı yayınladı.

Teröristler için "kahraman" ifadesinin kullanıldığı mesajda "Yaptıkları fedakarlıklar ve bağlılıkları unutulmayacaktır" denildi.