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Belediye Başkanı Burhan Karışık, iş isteyen şahıslar tarafından bıçaklandı

Belediye Başkanı Burhan Karışık, iş isteyen şahıslar tarafından bıçaklandı

BALIKESİR'in Erdek İlçe Belediye Başkanı Burhan Karışık, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Karışık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Sabah saatlerinde belediye binası önüne gelen Burhan Karışık, iddiaya göre, kendisinden iş isteyen M.D. ve K.K. adlı şahıslar ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. ve K.K., yanlarındaki bıçakla Karışık'a saldırdı.

Bacağından yaralanan Karışık, önce Erdek Devlet Hastanesine, oradan da Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karışık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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