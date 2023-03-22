İSKİ'den İstanbullulara tasarruf çağrısı

Türkiye’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı giderek azalıyor. İstanbul'daki barajların doluluk oranları alarm veriyor. İSKİ'den hem İstanbullulara hem de kurumlar için tasarruf çağrısı geldi.

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İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Türkiye’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının giderek azaldığına dikkat çekti.

Halk TV'nin haberine göre Türkiye’nin sanıldığı kadar su zengini bir ülke olmadığına dikkat çeken Başa “Türkiye’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı ise giderek azalıyor. Bu rakam 2000 yılında 1.652 metreküp iken, 2009 yılında 1.544 metreküpe, 2020 yılında ise 1.346 metreküpe geriledi. TÜİK’in 2030 yılı için 100 milyonluk nüfus tahmininin gerçekleşmesi durumunda ülkemizde kişi başına düşen su miktarı 1.120 metreküp seviyesine düşecek” uyarısında bulundu.

Su tasarrufu çağrısı

Öte yandan İstanbul’da barajların doluluk seviyesi bugün itibariyle yüzde 36.89 seviyelerinde. İstanbullular yağışların azalmasıyla birlikte kuraklık endişesi yaşıyor. İSKİ hem İstanbullar hem de kurum ve kuruluşlar için tasarruf çağrısında bulunuyor.

İSKİ’nin kurum ve kuruluşlara ilettiği öneriler özetle şöyle:

- Yeşil alan sulamalarında otomatik ve zaman kontrollü sistemlerin kullanılması,

- Yeşil alan tasarımlarının fazla suya ihtiyaç duymayan kurakçıl bitkilerle yapılması,

- Şebeke suyu yerine yeşil alanların altına sarnıç yapılarak yağmursuyu hasadı yapılması ve yeşil alan sulamalarında kullanılması,

- Sulama veriminin artırılması amacıyla güneşin etkinliğinin düşük olduğu saatlerde sulama yapılması.

İstanbullular için evde tasarruf önerileri

- Evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın.

- Damlatan musluklarınızı tamir ettirin. Yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasını önleyin.

- Musluklarınızın altında bulunan vanaları bir miktar kısın veya musluk başlıklarınıza perlatör takın. Akan su da yüzde 50 tasarruf sağlayın.

- Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceğini unutmayın.

- Mümkünse tuvalet rezervuarlarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin.

- Banyoda geçirdiğiniz süreyi 1 dakika kısaltın. Yılda ortalama 16 ton suyu kurtarın.

- Duş esnasında sabunlanırken suyu açık bırakmayın.

- El, yüz yıkarken ya da traş olurken musluğu açık bırakmayın. Musluk sürekli açık bir şekilde elinizi yıkarsanız suyun yüzde 75'inin boşa gittiğini unutmayın.

- Kombinin suyu ısıtmasını beklerden akan suyu bir kapta biriktirerek başka ihtiyaçlarınız için kullanın.

- Çamaşır ve bulaşık makinalarını tam doldurmadan çalıştırmayın.

- Bulaşıklarınızı elde değil makinada yıkayın. Her yıkamada 110 litre suyun boşa harcanmasına engel olun.

- Çamaşırlarınızı elde değil makinada yıkayın. Yılda ortalama 9 ton su tasarrufu sağlayın.

- Sebze ve meyveleri akan suda değil bir kap içerisinde yıkayın.

- Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde yapın.

-Buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin. Tarımsal kuraklığa karşı en güçlü yöntemin, damla sulama uygulaması olduğunu unutmayın.