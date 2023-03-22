Oğuzhan Uğur Milletvekili mi oluyor? Aldığı teklifi açıkladı: O çağrıya 'tövbeler olsun' diye karşılık verdi!

BaBaLa TV kanalının kurucusu, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 4 partiden milletvekilliği teklifi aldığını açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan babası Hasan Atilla Uğur'un fotoğrafına yapılan yoruma ve teklife 'tövbeler olsun' diyerek dikkat çeken bir karşılık verdi.

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Youtube kanalı BaBaLa TV'de yayınladığı içerik ve yaptığı programlarla adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Oğuzhan Uğur yaptığı açıklama ve paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAB ile birlikte BaBaLa TV ekibi olarak afet bölgelerine yardım toplayan, ziyaretlerde bulunan ve Uğur birçok yardım kampyansına da imza atmıştı.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim Oğuzhan Uğur, son dönemlerde Youtube kanalı BaBaLa TV'de yaptığı Pinç, Mevzular, Açık Mikrafon programlarıyla adından sıklıkla söz ettirmeyi başarıyor. Son olarak twitter hesabından yaptığı açıklama ile 4 partiden milletvekilliği teklifi aldığını açıklayan Uğur, bir kullanıcının babası Hasan Atilla Uğur'un fotoğrafını paylaşarak bulunduğu çağrıya 'tövbeler olsun' diyerek karşılık verdi.

Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha önce üç farklı partiden milletvekilliği teklifi aldım, az evvel dördüncü parti de milletvekilliği teklifini iletti. Ben de yani hiç duruş sergileyememişim sanırım. Farklı farklı partiler. Peki şimdi olumlu düşünürsem, aday adayı adayı mı oluyorum?" ifadelerini kullandı.

"Tövbeler olsun"

Bir sosyal medya kullanıcısı, Uğur'un bu paylaşımına yanıt verdi. Yanıtta, Uğur'un babası Hasan Atilla Uğur ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in fotoğrafına da yer veren kullanıcı, "Perinçek’in partisine gidebilirsin baban gibi" dedi.

Uğur ise bu çağrıya "Tövbeler olsun" yanıtını verdi.