BIST 4.959
DOLAR 19,04
EURO 20,57
ALTIN 1.188,26
HABER /  SPOR

Bomba gelişme! Mesut Özil futbolu bıraktı

Bomba gelişme! Mesut Özil futbolu bıraktı

Kariyerinde Schalke04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe ve Başakşehir'de top koşturan yıldız futbolcu Mesut Özil, futbol yaşantısını sonlandırdığını duyurdu.

Abone ol

Son olarak Başakşehir forması giyen Mesut Özil, futbolu bıraktığını duyurdu.  34 yaşındaki Özil, futbolu bıraktığı açıklamasını Real Madrid formasıyla olan fotoğrafıyla paylaştı.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile toplamda 36 maça çıkan Mesut, 8 gol ve 3 asistlik performansla takımlarına katkıda bulundu.

Mesut Özil, kariyerinde Dünya Kupası başta olmak üzere; 1 La Liga, 1 İspanya Kral Kupası, 1 İspanya Süper kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 2 İngiliz Süper Kupası, 1 kez de Almanya Kupası kazanma başarısı gösterdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cinsel ilişki sonrası vahşet 30 dakika sürdü! Mine Kocadağ 8 ay sonra toprağa verildi
Cinsel ilişki sonrası vahşet 30 dakika sürdü! Mine Kocadağ 8 ay sonra toprağa verildi
AK Parti'de Hamza Dağ başvuruyu yaptı, Binali Yıldırım kararı bekliyor
AK Parti'de Hamza Dağ başvuruyu yaptı, Binali Yıldırım kararı bekliyor
Kıdem tazminatı bekleyen işveren ve işçileri yakından ilgilendiren gelişme
Kıdem tazminatı bekleyen işveren ve işçileri yakından ilgilendiren gelişme
Haberi duyan emekli havaya çoktan girdi bayram ikramiyesi 5.500 deniyordu 8.500 Erdoğan'ın masasında
Haberi duyan emekli havaya çoktan girdi bayram ikramiyesi 5.500 deniyordu 8.500 Erdoğan'ın masasında
Berat Albayrak kulisi!.. 'Berat Albayrak AK Parti'den milletvekili olmak istemiyor'...
Berat Albayrak kulisi!.. 'Berat Albayrak AK Parti'den milletvekili olmak istemiyor'...
Çaldıran depreminde enkazdan çıktı 47 yıl sonra Hatay'da büyük depreme yakalandı
Çaldıran depreminde enkazdan çıktı 47 yıl sonra Hatay'da büyük depreme yakalandı
Oruç tutacaklara altın öneriler: Sahuru atlamayın
Oruç tutacaklara altın öneriler: Sahuru atlamayın
Dilekçenizi yazın yollayın SGK emekli olamayana tek seferde toplu ödeme yapıyor
Dilekçenizi yazın yollayın SGK emekli olamayana tek seferde toplu ödeme yapıyor
EYT size vurmadıysa takmayın tek bir dilekçe ile SGK tüm parayı toplu para ödüyor
EYT size vurmadıysa takmayın tek bir dilekçe ile SGK tüm parayı toplu para ödüyor
Oğuzhan Uğur Milletvekili mi oluyor? Aldığı teklifi açıkladı: O çağrıya 'tövbeler olsun' diye karşılık verdi!
Oğuzhan Uğur Milletvekili mi oluyor? Aldığı teklifi açıkladı: O çağrıya 'tövbeler olsun' diye karşılık verdi!
Bakan Bilgin'den emekli maaşları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili sevindiren açıklama
Bakan Bilgin'den emekli maaşları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili sevindiren açıklama
Elazığ'da bu köyde seçmen listesinde ismini görenler inanamadı hemen silinsin tepkisi
Elazığ'da bu köyde seçmen listesinde ismini görenler inanamadı hemen silinsin tepkisi