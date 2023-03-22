Seçime 53 gün kala son anket! Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki fark...

MAK Danışmanlık Araştırma, 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek “14 Mayıs 2023'de yapılacak seçimde hangi Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?”, “Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” diye sordu.