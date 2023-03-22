Haberi duyan emekli havaya çoktan girdi bayram ikramiyesi 5.500 deniyordu 8.500 Erdoğan'ın masasında

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 2023 yılında bayram ikramiyesi kaç para olacak sorusunun yanıtında. Yarın Ramazan başlıyor, nisan ayı sonunda emekli bayram havasına erken girecek3 maaşı birden cebe koyacak. 1.100 lira olarak ödenen bayram ikramiyesinin en düşük 5.500 lira olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Emekliyi asıl heyecanlandıran ise bayram ikramiyesinin 8.500 lira yapacak formülün Erdoğan masasında olması.

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Heyecan dorukta, geri sayım başladı. EYT ile emekli olan emekliler ile birlikte milyonlarca emekli nefesini tuttu 2023 yılında bayram ikramiyesi kaç para olacak sorunun yanıtına kilitlendi. Devlet tarafından dini bayramlar öncesi emekliye ödenen bayram ikramiyesinde bu yıl rekor bir artış bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda 1.100 lira olarak ödenen bayram ikramiyesi için bu yıl 2 farklı formül var. Yapılan son görüşmelerden ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamara göre bayram ikramiyesinin bu yıl en düşük emekli maaşı kadar olması yani 5.500 lira olması neredeyse cepte! Fakat emekliyi asıl heyecanlandıran 2. formül, bayram ikramiyesinin asgari ücrete sabitlenmesi ve emekliye 8.500 liralık ikramiye verilmesi.

Henüz ikinci formül için resmi bir açıklama yok fakat gelen son kulis bilgilerine göre 8.500'lük bayram ikramiyesi formülü Erdoğan'ın masasında.Pazartesi günü Vedat Bilgin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme daha yapacak ve müjdeleri peş peşe sıralayacak. Ayrıca Erdoğan'ın büyük seçim öncesi emeklinin gönlünü kazanmak için 'çılgınlık' yapacağı ve bayram ikramiyesini bir kereye mahsus 8.500 lira yapacağı da konuşulanlar arasında.

Emeklilerin talepleri neler?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti.

Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlıyor. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

EYT'liler bayram ikramiyesi alabilecek mi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde emekli olacak ve maaş almaya başlayacak kişiler, bayram ikramiyelerinden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyeleri her emekli birey tarafından alınan bir haktır.

Buna göre; Nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler 21 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde de ikramiyelerini alacak