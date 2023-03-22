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Berat Albayrak kulisi!.. 'Berat Albayrak AK Parti'den milletvekili olmak istemiyor'...

Berat Albayrak kulisi!.. 'Berat Albayrak AK Parti'den milletvekili olmak istemiyor'...

TÜRKİYE 14 Mayıs seçimlerine giderken partilerde ve partilerin il teşkilatlarında aday heyecanı sürüyor. AK Parti'nin Trabzon teşkilatında da milletvekili aday listeleriyle ilgili kulislerin hızlandığı belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra ortalarda görünmeyen Berat Albayrak'a da Trabzon'dan aday olması için baskı yapıldığı ancak Albayrak'ın aday olmayı kabul etmediği öne sürüldü.

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Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine az bir zaman kala siyaset kulisleri kaynıyor. Trabzon yerel sitesi 61 Saat'te yer alan kulis bilgisine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Trabzon'dan milletvekili adayı olması için yapılan teklifi kabul etmediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki listeye ilişkin Faruk Özak ve Asım Aykan'dan bilgi aldığı öne sürülen kulis haberinde, Berat Albayrak’ın aday olması istendiği ancak Albayrak’ın yoğun teklifleri kabul etmediği belirtildi.

Trabzon'da liste başı Mustafa Varank'ın...

"Başkent semalarından bize ulaşan son siyasi kulislere göre, Trabzon'da listenin ilk sırasına, başına büyük olasılıkla Bakan Mustafa Varank geliyor." ifadeleri kullanılan kulis haberde, "Berat Albayrak, Trabzon ile ilgili teklifleri reddediyor. Milletvekilliği istemiyor. Hiç gelecek gibi de durmuyor." ifadelerine yer verildi. İşte, 61 Saat'te yer alan o kulis yazısı:

Faruk Özak ve Asım Aykan kilit rolde

Ak Parti Genel Merkezi Trabzon’u masaya yatırmış ve milletvekili aday sıralamaları ile ilgili detay çalışmalar yapıyor.
Şunu hemen ifade edelim...
Faruk Özak ve Asım Aykan kilit rolde.
Trabzon ile ilgili olarak bu ikilinin görüşleri çok önemli.
Bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu iki ismin değerlendirmelerini çok ciddiye alıyor.
Bilin ki bu iki isimle de görüşüyor.

Albayrak Trabzon'a gelsin baskısı...

Başkent semalarından bize ulaşan son siyasi kulislere göre, Trabzon'da listenin ilk sırasına, başına büyük olasılıkla Bakan Mustafa Varank geliyor.
Berat Albayrak'ın siyasete dönmek istemediği söyleniyor.
Ancak şartlar değişirse, her an her şey olabilir.
Berat Albayrak’ın Trabzon’a gelmesi yönünde büyük bir baskı var ve Albayrak olmadan 4 vekili almak çok zor deniyor.

Berat Albayrak milletvekilliği istemiyor

Trabzonlu 4 bakandan Mustafa Varank, istemese de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla her an şehre gelebilir.
Berat Albayrak, Trabzon ile ilgili teklifleri reddediyor.
Milletvekilliği istemiyor.
Hiç gelecek gibi de durmuyor.
Ama Of’lu Bakan Varank listeye birden girerse tüm dengeler şehirde alt üst olabilir diye düşünüyor Ankara.

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