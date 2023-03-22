Kıdem tazminatı bekleyen işveren ve işçileri yakından ilgilendiren gelişme

EYT kredilerindeki gecikme, yüklü kıdem tazminatlarıyla karşı karşıya kalan işletmeleri zorda bıraktı. Kredi tahsislerinin ise son aşamaya geldiği öğrenildi.

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“Emeklilikte yaşa takılanlar” (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik işlemlerine başlayan hak sahibi çalışanların tazminat alacakları, çok sayıda işletmede nakit ve ödeme telaşına yol açtı.

EKONOMİ gazetesinin edindiği bilgilere göre, bazı şirketler, bankalara henüz kredi tahsisi yapılmadığı için çalışanların istifalarını işleme almazken, bazı şirketler de tazminat tutarını uzun vadeli taksitlendirmeyle ödeme yoluna gidiyor.

Gecikme imza sürecinden kaynaklı

KGF yetkilileri ise gecikmenin, ilgili protokolün imza sürecinden kaynaklandığını bildirdi. Prosedürlerin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten kaynaklar, tahsislerin birkaç gün içinde yapılacağını kaydetti.