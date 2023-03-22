Ramazan boyunca ekmek 1 TL'den satılacak

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca ekmeği soflara 1 TL’den ulaştıracak.

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Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik düzenli çalışmalar gerçekleştiren Tarsus Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da bunu sürdüreceği ifade edildi.

Vatandaşın bütçesine katkı sunmak adına Tarsus Belediyesi, Ramazan ayında halk ekmek fırınında 210 gram ekmeği 1 TL’den satacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Ramazan ayı boyunca her gün geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere de askıda ekmek uygulaması ile ücretsiz ekmek dağıtılacağını vurguladı.



