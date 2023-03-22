Cumhurbaşkanı adayları 2023 kimler listede doluyor sıralı tam isim listesi

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili genel seçimlerinin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılması kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın ardından seçim takvimi işlemeye başlarken 2023 Cumhurbaşkanı adayları da belli oldu. YSK tarafından yapılan açıklamada başvuru yapan 11 adayın seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verildiği duyuruldu. Peki Cumhurbaşkanı adayları 2023 kimler? Listede doluyor İşte sıralı tam isim listesi ve detaylar..

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Türkiye 14 Mayıs 2023'te sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Kritik Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuru yapan adaylar değerlendirildi ve 2023 Cumhurbaşkanı adayları belli oldu. Peki YSK'nın açıkladığı listeye göre 2023 Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu? Cumhurbaşkanlığı adaylığı listesinde hangi isimler var? İşte 2023 Cumhurbaşkanı adaylarının sıralı tam isim listesi ve detayları sizler için haberimizde derledik...

2023 Cumhurbaşkanı adayları kimler oldu?

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Cumhur İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan olurken, Millet İttifakı’nın adayı ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. YSK'nın internet sitesinde yer alan karara göre, seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuranların sunduğu bilgi ve belgeler incelendi.

İnceleme sonucu, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal, Yakup Türkal'ın, kanunda aranan şartları taşıdıkları anlaşıldığından başvurularının kabulüne karar verildi.

100 bin imza toplamaları gerecek

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran 11 isim için seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim kurullarında yarın imza verilerek, teklifte bulunulmaya başlanacak.

Teklif süresi 27 Mart 2023 Pazartesi saat 20.00'de sona erecek. Bu tarihler arasında 100 bin imzanın toplanması gerekecek.

Seçmenler, ilgili ilçe seçim kurullarına, 08.00-20.00 saatleri arasında başvurabilecek, saat 20.00 itibarıyla sırada bekleyenlerin işlemleri yapılacak, ancak saat 20.00'den sonra gelenlere teklifte bulundurulmayacak.

Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, alfabetik sıraya göre, Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın kanunda aranan şartları taşıdıkları anlaşıldığından başvuruları kabul edildi.

Cumhurbaşkanı adayları 2023 kimler listede doluyor sıralı tam isim listesi

10 Mart 2023'te resmi gazete'de yayınlanarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak ilan edilmesinin ardından seçim takvimindeki bulunan süreç başladı. Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen 18 kişi, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu. YSK'nin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimi kapsamında seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerin, Kurula başvuruları 20 Mart’ta sona erdi ve cumhurbaşkanı adayları belli oldu.

Adaylık için YSK'ye başvuru yapan ve partilerin aday göstereceklerini açıkladığı kişileri sizler için listeledik:

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olarak ikinci, toplamda ise üçüncü defa cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan partiler arasında AKP, MHP, BBP ve HÜDA-PAR yer alıyor.

Erdoğan 2014’teki cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 51,79, 2018’deki seçimdeyse yüzde 52,59 oy almıştı.

AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.

AK Parti ve MHP heyetleri 21 Mart'ta AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ye resmi başvuruda bulundu. Başvuruyu, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı.

Erdoğan'ın 3. kez adaylığı ile ilgili olarak yöneltilen soruya MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Geçin bunları geçin. Bunlar ciddiyetsiz konular"; AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise "Seçimle ilgili her türlü kararı almak YSK'nın kararındadır. Herkes itirazı yapar, nihai kararı YSK verir mevzuatı dikkate alarak" diye yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı’nın ortak adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk defa cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayan partiler arasında CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye Değişim Partisi ve Türkiye Komünist Partisi yer alıyor.

CHP ve İYİ Parti TBMM Grupları, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterilmesi için karar aldı.

Kılıçdaroğlu 22 Mart'ta YSK'ye başvuru yapacak.

HDP’nin öncülüğündeki Emek ve Özgürlük İttifakı’nda yer alan partiler de 22 Mart'taki basın açıklamalarında aday çıkarmamaya karar verdi.

Her ne kadar açıklamada Kılıçdaroğlu'nun destekleneceği ifade edilmese de, bunun CHP liderine destek anlamına geldiği düşünülüyor.

HDP heyeti Pazartesi günü Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

Muharrem İnce

CHP’nin 2018’deki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, aradan geçen sürede CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kurdu.

İnce, parti üyelerinin yaptığı oylamada 105 bin 326 oy alarak Memleket Partisi’nin adayı olmaya hak kazandı.

İnce adaylık için YSK’ye başvurdu.

2018’deki seçimde yüzde 30,64 oy alan İnce, YSK önündeki açıklamasında “Bugün oylarımız yüzde 19-20’lerde” dedi.

Memleket Partisi dışında İnce’nin adaylığını destekleyeceğini açıklayan başka bir parti olmadı.

İnce katıldığı bir televizyon programında, seçimin ikinci turuna

Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın kalması durumunda Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini söylemişti.

İnce’nin aday olabilmek için 100 bin imza toplaması gerekecek.

Doğu Perinçek

Listede daha önce cumhurbaşkanı adayı olmuş son isim, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek.

2018’deki seçime 100 bin imza toplayarak katılma hakkı kazanan Perinçek, seçimde 100 bin oya ulaşamayarak 98 bin 995 oyda kaldı, yüzde 0,2 oy aldı.

Bu seçimde Vatan Partisi dışında Perinçek’i destekleyeceğini açıklayan başka bir parti bulunmuyor.

YSK’ye giderek adaylık başvurusunu yapan Perinçek, seçimin ikinci tura kalması durumunda ne yapacakları sorusuna “Seçim ikinci tura kalırsa Doğu Perinçek ikinci tura kalacak. İkini turda biz olacağız” diye yanıt verdi.

Perinçek’in aday olabilmek için 100 bin imza toplaması gerekecek.

Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi’nin lideri Fatih Erbakan, AKP temsilcileriyle yaptıkları müzakerelerin ardından Cumhur İttifakı’na girmeyeceklerini ve partisinin cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

Kapatılan Refah Partisi’nin lideri Necmettin Erbakan’ın oğlu olan Erbakan, YSK’ye giderek başvurusunu yaptı.

Erbakan Cumhur İttifakı’na neden girmedikleri sorusuna "Onları sonra zamanı geldiğinde teferruatlı olarak açıklarız, şimdilik bu kadarla yetinelim” diye yanıt verdi.

Erbakan seçimin ikinci tura kalması durumunda alacakları tutumu da o zaman açıklayacaklarını söyledi.

Erbakan’ın aday olabilmek için 100 bin imza toplaması gerekecek.



Sinan Oğan

Ata İttifakı’nın adayı, eski MHP’li siyasetçi Sinan Oğan oldu.

Iğdırlı Oğan 2011-15 yılları arasında Iğdır milletvekiliydi.

2015’te MHP genel başkanlığına aday olan Oğan partisinden ihraç edilmiş, dava açarak aynı yıl partiye geri dönmüştü.

Oğan 2017’de, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunda "Hayır" oyu kullanacağını açıklayınca, aynı açıklamayı yapan diğer MHP’li siyasetçilerle birlikte bir kere daha ihraç edilmişti.

Oğan’ı destekleyeceğini açıklayan partiler arasında Zafer Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi yer alıyor.

İttifakta yer alan Doğu Parti ise Oğan’ın aday gösterilmesi nedeniyle ittifaktan ayrılmış, partinin lideri Rifat Serdaroğlu “Üçüncü bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmanın Cumhur İttifakı’na hizmet edeceği inancındayız” demişti.

YSK’ye belgelerini teslim eden Oğan seçimin ikinci tura kalacağını düşündüklerini söyledi ve “İkinci turda bu seçimleri alacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Oğan’ın aday olabilmek için 100 bin imza toplaması gerekecek.

Ahmet Özal

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu ve Tek Parti’nin lideri Ahmet Özal, Türkiye İttifakı’nın adayı oldu.

Özal’ı destekleyecek Türkiye İttifakı’nda Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız

Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi (Tek Parti), Vatanseverler Partisi, Yeniden Anavatan Partisi ve Yeni Yol Partisi yer alıyor.

Ahmet Özal daha önce anketlerde partisinin oy oranının yüzde 25 olduğunu söylemiş, Temmuz 2022’de verdiği bir söyleşide de “İkinci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa taraf olmam” demişti.

Özal’ın aday olabilmek için 100 bin imzaya ihtiyacı var.

İrfan Uzun

Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı İrfan Uzun YSK’ye giderek adaylık başvurusunda bulundu.

Uzun, başvurunun ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişime ihtiyaç duyduğunu, gençlerin yönetime talip olması adına yola çıktığını ve en geç cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.

Uzun’un aday olabilmek için 100 bin imza toplaması gerekecek.

Hilmi Özden

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı'ndan Prof. Hilmi Özden 185 bilimsel yayını bulunuyor.

1959 doğumlu Özden, kişisel internet sitesinde hedeflerini 25 maddede açıkladı.

Özden Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, karşılıklı anlayış ve hoş görünün bulunacağı bir ortamda, gelecek kuşaklara güzel bir Türkiye bırakmayı umduğunu söyledi.

Halil Murat Ünver

Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Murat Ünver de cumhurbaşkanı adaylığı için YSK’ye başvurdu.

Ünver adaylık başvurusundan önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Devlette yeniden yapılanma ve yeniden düzenlemeler yapmak zorunlu. Şimdiki siyasetçilerle bunu gerçekleştirmek mümkün değil. Çare kısa süreli teknokrat yönetim. Sonrasında bilgeler yönetimi” demişti.

Ünver’in de aday olabilmek için 100 bin imzaya ihtiyacı var.

Erkan Trükten

Twitter hesabında kendisini tarih felsefecisi, araştırmacı ve yazar olarak tanıtan Erkan Trükten'in 2005 yılında yayımladığı Deccal Derin Devleti adlı bir kitabı bulunuyor.

Covid-19 aşılarına karşı çıkan ve pandemiye "plandemi" diyen, Trükten Paris Anlaşması'na karşı olduğunu söylüyor ve Dünya Sağlık Örgütü'nü Türkiye'den kovacağı vaadini veriyor.

Yakup Türkal

Türkal Şirketler Grubu kurucusu olan Yakup Türkal, kişisel internet sitesinden paylaştığı açıklamada "Tüm sorunların tek tek, kalem kalem çözümü bizde mevcut. Projelerimiz, planlarımız, yöntemlerimiz hazır" dedi.

Türkal, cumhurbaşkanının partili olmaması gerektiğini düşünerek bağımsız aday olduğunu aktardı.

Davut Turan

Ajanslar Davut Turan hakkında henüz bir bilgi paylaşmasa da bu gelişme Batman Gazetesi tarafından "Batman'dan da cumhurbaşkanı adayı var" başlığıyla" duyuruldu.

Gazete Batmanlı inşaat mühendisi Turan'ın 45 yaşında ve dört çocuk sahibi olduğunu, adaylığı hakkında da "Seçilirsem Dünya Başkanı için mücadele edeceğim" dediğini yazdı:

"Amacım Cumhurbaşkanı seçilerek yurttaşlarıma her konuda yardımcı olmak, mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşamalarını sağlamaktır. Eğer seçilirsem, bu kez Dünya başkanlığı için mücadele edip tüm ülkelerle diyalog içinde olacağım. Batmanlılardan ve herkesten imza bekliyorum."