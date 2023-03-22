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David Bechkham'dan Lionel Messi'ye eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi

David Bechkham'dan Lionel Messi'ye eşi benzeri görülmemiş transfer teklifi

Fransız kulübü PSG ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi flaş bir transfer haberiyle gündeme geldi. Inter Miami'nin sahibi olan efsane futbolcu David Beckham'ın, Messi için harekete geçtiği iddia edildi. Beckham'ın transferin karşılığı olarak Messi'ye kulüp hisselerinin yüzde 5'lik kısmını devretmeye hazır olduğu öne sürüldü.

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Fransız devi PSG ile henüz sözleşme imzalamayan yıldız oyuncunun eski takımına döneceği konuşulmaya başladı. Barcelona'dan mali sorunlar nedeniyle isteksiz ayrılan Arjantinli oyuncunun, sezon sonunda yuvasına geri döneceği iddia edilmişti. Ortaya atılan son iddia çok garip.

MLS ekibi Inter Miami'nin Messi'ye teklif yapacağı belirtiliyor. Eski futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu Amerika ekibi, Messi'nin maaşını karşılayamıyor. Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Beckham'dan ilginç bir teklif geldi deniyor.

Ligde maaş kısıtlaması bulunan kulübün sahibi David Beckham, ilginç bir yöntemle Messi'yi almak istiyor. Kulüp hisselerinin %5'lik kısmını Messi'ye vermeye hazırlanan Beckham'ın Messi'den haber beklediği öğrenildi.

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