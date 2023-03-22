Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuru yapıldı

CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı’nı oluşturan parti temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvurdu.

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Millet İttifakını oluşturan altı partinin liderlerinin imzalarının bulunduğu ittifak protokolü, Yüksek Seçim Kurulu’na sunuldu. Daha sonra CHP Grup Başkanvekilleri ile Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin temsilcileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için YSK’ya başvurdu.

CHP ve İYİ Parti TBMM grupları, ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.

Dün de Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'na 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde cumhurbaşkanı aday olmak için başvuruda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunun ardından YSK önünde açıklamada bulunuldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bugün Millet İttifakı'nın sayın üyeleriyle birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na geldik. Birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusunu gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.