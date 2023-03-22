PKK’lıları taşıyan helikopterin ucu Washington’a uzandı Cihat Yaycı paylaştı

Irak'ta PKK'lıları taşıyan helikopterin düşmesiyle ilgili yazı kaleme alan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, ABD’nin PKK'lı teröristlere helikopter pilotluk eğitimi verdiğini tarih ve belgeleriyle ortaya koyduğu yazılar yeniden gündem oldu.

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Irak'ın Duhok bölgesinde düşen helikopterin ardından kamuoyunda çeşitli iddialar dile getirilirken, helikopterin terör örgütü PKK'nın eline nasıl geçtiği merak konusu olmaya devam ediyor.

9 PKK'lı teröristin öldüğü helikopter kazasına ilişkin Cihat Yaycı'nın yazıları olaya ilişkin önemli ipuçları içeriyor.

TV100 isimli haber sitesinde yazarlık yapan Cihat Yaycı, 24 Kasım 2022 tarihli “Pençe-Kılıç sadece PKK/YPG'ye mi darbe?” ve 28 Kasım 2022 tarihli “Hedef Türkiye olunca tüm düşmanlar dost oluyor!” başlıklı köşe yazılarında ABD’nin PKK'lı teröristlere helikopter pilotluk eğitimi verdiğini tarih ve belgeleri ile ortaya koymuştu.

Yaycı, bunlara ilaveten 20 Kasım tarihinde yayınlanan yazısında da kronolojik olarak, ABD’nin PKK’ya pilotluk dâhil, nasıl helikopter eğitimleri ve hatta helikopterler verdiğine dair açık kaynaklara yansıyan bilgileri aktardı.

İki ihtimal de suç unsuru içeriyor

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, PKK'lı teröristleri taşıyan ve Irak topraklarında düşen helikoptere dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Yaşanan olayın üstünün örtülmesine mutlak surette engel olunması gerektiğini kaydeden Yaycı, "Birileri, ya kendi askeri helikopteri ile uluslararası camia tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'lı teröristleri taşıdı, ya da teröristlere helikopterler verdi" ifadelerini kullandı. Yaycı, her iki ihtimalin de uluslararası büyük bir suç olduğunu dile getirdi.

ABD'nin helikopter eğitimi verdiği biliniyor

Yaycı, 24 Kasım 2022 tarihli “Pençe-Kılıç sadece PKK/YPG'ye mi darbe?” ve 28 Kasım 2022 tarihli “Hedef Türkiye olunca tüm düşmanlar dost oluyor!” başlıklı köşe yazılarında ABD’nin PKK'lı teröristlere helikopter pilotluk eğitimi verdiğini tarih ve belgeleri ile ortaya koymuştu. Yaycı, bunlara ilaveten 20 Kasım tarihinde yayınlanan yazısında da kronolojik olarak, ABD’nin PKK’ya pilotluk dâhil, nasıl helikopter eğitimleri ve hatta helikopterler verdiğine dair açık kaynaklara yansıyan bilgileri aktardı.

ABD'nin YPG'ye verdiği destekler

Emekli Tümamiral Yaycı'nın aktardığına göre 2017 yılında Amerikan Military Times Dergisi, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde kümelenen PKK/YPG’ye özel kuvvetler eğitimi verdiğini ve bu eğitimin PKK/YPG’ye sözde özel kuvvetler grubu kazandırmayı hedeflediğini belirtti. Öte yandan ABD’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki PKK/YPG’lilere pilotluk eğitimi verdiği de kaydedildi. Her ne kadar ABD bu iddiaları reddetse de 28 Mart 2021 tarihinde bizzat PKK/YPG’liler ABD’nin kendilerine pilotluk ve uçar birlik harekâtı eğitimi verdiğini övünerek dünyaya duyurdu.

7 Aralık 2022 tarihinde de ABD’nin terör örgütü PKK/YPG’ye pilotluk eğitimi verdiği bu eğitimin nihai hedefinin ise “PKK/YPG’nin müstakil bir havacılık birimi kurması” olduğu açık kaynaklara yansıdı. Yansıyan bilgilere göre ABD, Türkiye'nin sınırına yakın bir bölgede PKK/YPG ile askeri manevralar yapıyor ve terör örgütüne havacılık eğitimi veriyordu. ABD'li pilotlar PKK/YPG'ye iki adet helikopter tahsis etmişti. PKK temin ettiği paramotorları kendisi üretmeye başlamış, ABD ve koalisyon güçlerinden de bu konuda teknik ve lojistik destek almıştı. Ve son olarak ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, PKK/YPG'li teröristlerin de katılımıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda paraşütle atlama ve hava indirme tatbikatı yapar hale gelmişti.