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Fatih Altaylı "Sana çok fena kafayı taktım bilesin" dedi! Kızılay Başkanı Kerem Kınık unutulmuyor

Fatih Altaylı "Sana çok fena kafayı taktım bilesin" dedi! Kızılay Başkanı Kerem Kınık unutulmuyor

KAHRAMANMARAŞ depremlerinin ardından AHBAB'a çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık'a yönelik tepkiler dinmiyor. Şahan Gökbakar sık sık Kerem Kınık'ı istifaya davet ederken Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan da Kerem Kıınk için çok dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, en az 50 bin kişinin öldüğü, on binlerce kişinin yaralandığı Kahramanmaraş depremleri sırasında AHBAB'a çadır satmasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık'a yüklendi. Altaylı, Kınak'a "Sana çok fena kafayı taktım, çadır satmanı unutmam mümkün değil" diye seslendi.

Hislerimi yüzüne değil suratına söyleyeceğim

Twitter'dan paylaşım yapan Altaylı, "Kerem Kınık aklımdasın. Sana çok fena kafayı taktım bilesin. Depremzede çadır beklerken senin çadır satmanı unutmam mümkün değil. Seninle ilgili hislerimi yazmıyorum. Çünkü bir görürsem suratına söylemek istiyorum. Yüzüne demiyorum çünkü onu yapmam mümkün değil." ifadelerini kullandı. 

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