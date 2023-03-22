Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 7 milyar dolar arttı nedeni ortaya çıktı

TCMB'nin rezervlerinin, Suudi Arabistan mevduatının da desteğiyle geçen hafta 7 milyar dolar arttığı tahmin ediliyor.

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Bankacılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam ve net rezerv tahminlerini revize etti. Buna göre, TCMB'nin rezervlerinin Suudi Arabistan mevduatının da desteğiyle geçen hafta 7 milyar dolar arttığı, net rezervde 2 milyar dolar yükseliş olduğu tahmin ediliyor.

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu'nun, 5 milyar dolar tutarındaki mevduatı geçen hafta Pazartesi günü itibarıyla TCMB hesaplarına girmişti.

Resmi veriler bu hafta perşembe günü saat 14.30'da açıklanacak.