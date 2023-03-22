Depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım süreci başladı Bakan Murat Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını duyurdu.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Nurdağı'nda basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kurum, şu an itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 46 bin 300 konutun yapım sürecinin başladığını bildirdi.

Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Duldakiroğlu'nda, Elbistan’da Afşin’de temelleri atacağız. Yarın itibarıyla da 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş’ımızda atıyor olacağız.

Söz verdiğimiz gibi 2-3 ay içerisinde 319 bin toplamda 11 ilimizde konutun yapımını başlatacağız. Etap etap 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem de köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız.

Milletimizin başını öne eğmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha önceki afetlerde olduğu gibi. Elazığ’da, Malatya’da ne yaptıysak hep bunu söylüyoruz. Aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz.

İnşallah onlarla birlikte vatandaşımızla birlikte biz de konutlarımızın inşasını yürütüyor olacağız."