Temel Karamollaoğlu'nun Ayasofya vaadi olay oldu! HDP'nin kararı ve Yeniden Refah şoku!

Seçimlere az bir süre kala tüm partiler vaatlerini sıralamaya başladı. Bunlardan birisi ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

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Karamollaoğlu, Twitter hesabından “Ayasofya fethin sembolüyse Fatih’in sembolü de adalettir. İktidara geldiğimizde Ayasofya gerçek manada açılmış olacak. Kendi ruhuna kavuşacaktır” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Bunun yanı sıra altılı masa ile masa altından görüşmelerini sürdüren HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını belirtti. Yani bir anlamda HDP, desteklerinin Kılıçdaroğlu’ndan yana olacağının sinyalini verdi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, tüm bu konuları ve daha fazlasını Tarihçi yazar Ahmet Şimşirgil ile masaya yatırıyor.