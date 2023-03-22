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Arda Güler’den Mesut Özil’e veda mesajı küçükken videolarını izleyerek

Arda Güler’den Mesut Özil’e veda mesajı küçükken videolarını izleyerek

Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Arda Güler, futbolu bırakma kararı alan Mesut Özil ile ilgili sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.

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Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 34 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki oyuncusu Arda Güler de sarı-lacivertli takımda beraber top koşturduğu Mesut için sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Arda, “Genç bir futbolcu için örnek aldığı kişilerden biriyle sahada yan yana oynamış olma duygusu tarif edilemez bir mutluluk. Küçükken videolarını izleyerek senden öğrendiklerimden, aynı forma altında oynadığımız günlere kadar bana öğrettiğin her şey için sonsuz teşekkürler ağabey. Yolun hep açık olsun” ifadelerini kullandı.

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