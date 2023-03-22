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Fatih Altaylı, Selman Öğüt'ü 'tufeyli' ulan etti! Tufeyli ne demek? 'Mor don' kavgası...

Fatih Altaylı, Selman Öğüt'ü 'tufeyli' ulan etti! Tufeyli ne demek? 'Mor don' kavgası...

Fatih Altaylı, Muharrem İnce'ye AK Parti teşkilatlarının cumhurbaşkanı adaylığına imza vermek için otobüs kaldırdığı iddiasını sordu. Selman Öğüt, Fatih Altaylı'nın gazeteciliğine laf attı. Fatih Altaylı, 'vay tufeyli" deyip fena saydırdı.

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Fatih Altaylı, Habertürk ekranlarında Memleket Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi konuk etti. Programda Muharrem İnce'yi sorularıyla sıkıştıran Fatih Altaylı'ya 'Pelikan Grubu' olarak anılan yapının içerisinde yer aldığını reddetmeyen Selman Öğüt tepki gösterdi. Fatih Altaylı, Selman Öğüt'ü "tufeyli" yani "asalak" ilan etti. Ardından da çok ağır ifadelerle yüklendi.

Vay tufeyli. Şimdi de İnceci mi oldun!

Fatih Altaylı'nın Muharrem İnce'ye "AK Parti teşkilatları imza vermek için otobüs kaldırıyor" iddiasını sorduğu videoyu alıntılayan Selman Öğüt, "CHP trollerinin operasyonunu gerçek sana Fatih Altaylı 'gazeteciliği' :/ Muharrem İnce 3 defa aynı cevabı vermek zorunda kaldı" paylaşımı yaptı. Fatih Altaylı ise Selman Öğüt'e "Vay tufeyli. Şimdi de İnceci mi oldun" cevabı verdi.

Ulan sokaktaki aç köpek bile...

Fatih Altaylı ardından da, "Bayılıyorum bu iktidar yalakası tufeylilere. En küçük bir ar duyguları beş paralık haysiyetleri olmadığı için taraf olmanın dibine vurup milleti tarafsız olmamakla suçluyorlar. Ulan sokaktaki aç köpek bile sizden bir milyon kat haysiyetli." paylaşımıyla dikkat çekti. 

Tufeyli ne demek? Türkçe'de sıfat olarak kullanılan kelime, Arapça kökenlidir. Dilimizde; salaş, virane, yıkık anlamlarının dışında asalak anlamını da taşır. 

Mor don tartışması...

Geçen hafta Fatih Altaylı'nın, TOGG ile iddiaları üzerine Selman Öğüt, "Senin gibiler için mor renk alternatifi var diye biliyorum" ifadelerini kullandı. Altaylı ise Öğüt'e verdiği yanıtta, "O rengi çok seviyorsan kendine don al o renk koçum" dedi.

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