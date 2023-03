Ramazanda kırmızı et, kuşbaşı, kıyma fiyatları ne kadar? Et fiyatları sabitlendi mi? Güncel et fiyatları

Gün geçikte giderek artan et fiyatlarına Ramazan öncesi Et ve Süt Kurumu ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortak çalışması neticesinde Razaman ayı süresince 'ET FİYATLARINA SABİTLEME' kararı alındığı açıklandı. Yaşanan bu gelişmenin ardından güncel et fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki kırmızı et, kuşbaşı ve kıyma fiyatları ne kadar oldu? Güncel et fiyatları ne kadar? İşte sabitleme sonrası açıklanan rakamlara göre Ramazan ayı boyunca sabitlenen et fiyatları ve detaylar haberimizde...

Ramazan ayı öncesi uçuşa geçen et fiyatları için harekete geçen Türkiye Perakendeciler Federasyonu içerisindeki faaliyetlerini devam ettiren İstanbul Perder, ESK (Et ve Süt Kurumu) ile Tarım ve Orman Bakanlığı yaptıkları çalışmalar sonucunda et fiyatlarına sabitleme getire kararı getirdiklerini açıkladı.

Ramazan ayı boyunca et fiyatlarına getirilen sabitleme kararının ardından vatandaşlar arama motorlarında "Et fiyatları 2023 ne kadar? Ramazan'da hangi et fiyatları sabitlendi?" "2023 güncel et fiyatları" ile ilgili araştırmalara başladı. İşte et fiyatlarındaki son durum...

Et fiyatları sabitlendi mi?

Türkiye Perakendeciler Federasyonu içerisindeki faaliyetlerini devam ettiren İstanbul Perder, ESK (Et ve Süt Kurumu) ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığı içinde Ramazan ayı süresince et fiyatlarının sabitleneceği açıklandı.

Ramazanda kırmızı et, kuşbaşı, kıyma fiyatları ne kadar?

Bünyesinde bulunan 2 bin 140 mağaza ve 44 üye ile İstanbul Perder’in kampanyaya katılan üyeleri dana kuşbaşı kilosunu 210, kıymanın kilosunu ise 190 TL’den satışa sunuyor. Uygulama Ramazan ayı süresince devam edecek.

20 Mart itibarıyla çalışmalara başlayan kasap reyonu olan ve kampanyaya dahil olan İstanbul PERDER üyeleri, fiyatları sabitlenen et ürünlerini ramazanın ilk günü itibarıyla tüketicilerle buluşturuyor. Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan sabit fiyat uygulamasının ramazandan sonra da devam etmesi planlanıyor.

Ramazanda güncel et fiyatları

ESK da ramazan öncesinde et fiyatlarındaki spekülasyonun önüne geçmek için adımlar attı. Bu kapsamda yurt dışından canlı kesimlik hayvan alımı ve karkas ithalatı için çalışmalar yapan ESK, ramazan boyunca piyasaya sunulmak üzere 8 bin 500 ton karkas ve 40 bin baş da kesime hazır büyükbaş hayvan alım sözleşmesi imzaladı.

Türkiye genelinde Tarım Kredi market zincirleri ile bir protokol imzalayan ESK, protokol kapsamında marketlere verilen aylık minimum ürün miktarını 600 tona çıkardı. Buna göre, Tarım Kredi market zincirleri ise MAP (modifiye atmosfer paketleme) ambalajlı kıymanın kilogramını 140 lira, kuşbaşının kilogramını da 150 liradan satacak.

İstanbul özelinde de tedbirler alan ESK, kentte kasap esnafına 72 bin kilogram, sanayiye 100 bin kilogram ve perakende zincir marketlere de 76 bin kilogram karkas et tedarik etti. Ayrıca, İstanbul PERDER ile de ortak bir çalışma yapan ESK, ramazan boyunca söz konusu üye market zincirlerine karkas et verecek.

Besilik erkek sığır ithalatı açıldı

Öte yandan kırmızı et fiyatlarındaki artışa paralel olarak hayvancılık tarafında ithalata da hız verildi. Karkas et ve kesimlik hayvan ithalatı sürerken buna şimdi de besilik erkek sığır ithalatı ekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi internet sitesinde "Besilik Erkek Sığır İthalat Başvuru Duyurusu" yayınladı. Duyuruda, "Avrupa Birliği üyesi ülkeleri hariç olmak üzere Bakanlığımızca canlı hayvan ithalatına izinli ülkelerden toplam 500.000 baş besilik erkek sığır ithalatı için kontrol belgeleri onaylanacaktır" denildi.