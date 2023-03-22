BIST 4.978
DOLAR 19,04
EURO 20,56
ALTIN 1.190,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da transseksüellerle yaşadığı evden cesedi çıktı

Antalya'da transseksüellerle yaşadığı evden cesedi çıktı

ANTALYA'da İranlı 30 yaşındaki bir şahıs, transseksüel arkadaşlarıyla yaşadığı evde hayatını kaybetti. Gencin ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, inceleme başlattı.

Abone ol

Olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 40. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan iki katlı binanın ikinci katında transseksüel arkadaşları ile yaşayan İran vatandaşı Shayan Rastegaran (30) fenalaştı.

Arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen sağlık çalışanları, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde yaşayanların ifadesine başvurdu.

Yapılan ilk araştırmada, gencin aldığı bazı haplar sonrasında fenalaşarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Yapılan araştırmada gencin 6 yıl önce Türkiye’ye geldiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Perinçek kimdir aslen nereli babası Sadık Perinçek ne iş yapıyordu?
Doğu Perinçek kimdir aslen nereli babası Sadık Perinçek ne iş yapıyordu?
Ezan bitene kadar sahurda su içilir mi, bir şey yenir mi bilgisini Diyanet verdi
Ezan bitene kadar sahurda su içilir mi, bir şey yenir mi bilgisini Diyanet verdi
Adana'da kanlı ev! Boğazını kesti sonra da kayıplara karıştı
Adana'da kanlı ev! Boğazını kesti sonra da kayıplara karıştı
MHP aday listelerine sızma girişimi! Başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler tespit edildi
MHP aday listelerine sızma girişimi! Başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler tespit edildi
Seçimlerde kimler görev alabilir sandık görevlisi olma şartları yaş sınırı kaç oldu?
Seçimlerde kimler görev alabilir sandık görevlisi olma şartları yaş sınırı kaç oldu?
Sakın yapmayın! Lavaboya dökülen atık yağlar bakın ne oluyor
Sakın yapmayın! Lavaboya dökülen atık yağlar bakın ne oluyor
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP ve Altılı Masa'yı topa tuttu! 'Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu'
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP ve Altılı Masa'yı topa tuttu! 'Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu'
Sandık görevlisi nasıl olunur 2023 nereye başvuru yapılır görevli ücretleri güncellendi
Sandık görevlisi nasıl olunur 2023 nereye başvuru yapılır görevli ücretleri güncellendi
Ramazanda kırmızı et, kuşbaşı, kıyma fiyatları ne kadar? Et fiyatları sabitlendi mi? Güncel et fiyatları
Ramazanda kırmızı et, kuşbaşı, kıyma fiyatları ne kadar? Et fiyatları sabitlendi mi? Güncel et fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 'kayıkçı kavgası' benzetmesi! Beşiktaş: VAR kayıtlarını açıklayın
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 'kayıkçı kavgası' benzetmesi! Beşiktaş: VAR kayıtlarını açıklayın
Arda Güler’den Mesut Özil’e veda mesajı küçükken videolarını izleyerek
Arda Güler’den Mesut Özil’e veda mesajı küçükken videolarını izleyerek