Adana'da kanlı ev! Boğazını kesti sonra da kayıplara karıştı

ADANA'da kocasıyla tartışan kadın canice katledildi. Eşi Sultan S.'nin boğazını mutfaktan aldığı bıçakla kesen koca ardından motosikletle kayıplara karıştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki kadın kurtarılamadı. Annesiz kalan 3 çocuk yurda verildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan S. (40), 3 çocuğu ve eşi Kasım S. (40) ile birlikte Adana’ya yerleşti. Bugün sabah saatlerinde ise çift, çocuklarının yanında tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kasım S. mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip evden çıkarak, motosikletle kaçtı. Kanlar içinde kalan kadının imdadına ise komşuları yetişti.

Eve gelen komşuları Sultan S.'yi kanlar içinde görünce hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak boğazı kesilen Sultan S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuklar yurda verildi

Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise olaydan sonra kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Geride kalan 3 çocuk ise yurda verildi.