BIST 4.978
DOLAR 19,04
EURO 20,56
ALTIN 1.190,31
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da kanlı ev! Boğazını kesti sonra da kayıplara karıştı

Adana'da kanlı ev! Boğazını kesti sonra da kayıplara karıştı

ADANA'da kocasıyla tartışan kadın canice katledildi. Eşi Sultan S.'nin boğazını mutfaktan aldığı bıçakla kesen koca ardından motosikletle kayıplara karıştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki kadın kurtarılamadı. Annesiz kalan 3 çocuk yurda verildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan S. (40), 3 çocuğu ve eşi Kasım S. (40) ile birlikte Adana’ya yerleşti. Bugün sabah saatlerinde ise çift, çocuklarının yanında tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kasım S. mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesip evden çıkarak, motosikletle kaçtı. Kanlar içinde kalan kadının imdadına ise komşuları yetişti.

Eve gelen komşuları Sultan S.'yi kanlar içinde görünce hemen sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak boğazı kesilen Sultan S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuklar yurda verildi

Kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise olaydan sonra kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı. Geride kalan 3 çocuk ise yurda verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Aleyna Eroğlu "İğrenç bir gece geçirdim" deyip anlattı! Batuhan Karadeniz'e 'şiddet' ve 'hırsızlık' suçlaması
Foto Galeri Aleyna Eroğlu "İğrenç bir gece geçirdim" deyip anlattı! Batuhan Karadeniz'e 'şiddet' ve 'hırsızlık' suçlaması Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
MHP aday listelerine sızma girişimi! Başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler tespit edildi
MHP aday listelerine sızma girişimi! Başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler tespit edildi
Seçimlerde kimler görev alabilir sandık görevlisi olma şartları yaş sınırı kaç oldu?
Seçimlerde kimler görev alabilir sandık görevlisi olma şartları yaş sınırı kaç oldu?
Sakın yapmayın! Lavaboya dökülen atık yağlar bakın ne oluyor
Sakın yapmayın! Lavaboya dökülen atık yağlar bakın ne oluyor
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP ve Altılı Masa'yı topa tuttu! 'Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu'
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP ve Altılı Masa'yı topa tuttu! 'Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu'
Sandık görevlisi nasıl olunur 2023 nereye başvuru yapılır görevli ücretleri güncellendi
Sandık görevlisi nasıl olunur 2023 nereye başvuru yapılır görevli ücretleri güncellendi
Ramazanda kırmızı et, kuşbaşı, kıyma fiyatları ne kadar? Et fiyatları sabitlendi mi? Güncel et fiyatları
Ramazanda kırmızı et, kuşbaşı, kıyma fiyatları ne kadar? Et fiyatları sabitlendi mi? Güncel et fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Su Günü paylaşımı
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 'kayıkçı kavgası' benzetmesi! Beşiktaş: VAR kayıtlarını açıklayın
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 'kayıkçı kavgası' benzetmesi! Beşiktaş: VAR kayıtlarını açıklayın
Arda Güler’den Mesut Özil’e veda mesajı küçükken videolarını izleyerek
Arda Güler’den Mesut Özil’e veda mesajı küçükken videolarını izleyerek
Fatih Altaylı, Selman Öğüt'ü 'tufeyli' ulan etti! Tufeyli ne demek? 'Mor don' kavgası...
Fatih Altaylı, Selman Öğüt'ü 'tufeyli' ulan etti! Tufeyli ne demek? 'Mor don' kavgası...
Muharrem İnce: Siz adayınıza güvenmiyor musunuz da bana 'aday olamazsın' diye bağırıyorsunuz
Muharrem İnce: Siz adayınıza güvenmiyor musunuz da bana 'aday olamazsın' diye bağırıyorsunuz
3 yıllık kalma sözünüze 8 bine varan emekli promosyonu! Garanti'den zil takıp oynatacak fırsat
3 yıllık kalma sözünüze 8 bine varan emekli promosyonu! Garanti'den zil takıp oynatacak fırsat