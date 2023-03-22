İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, CHP ve Altılı Masa'yı topa tutuyor 'Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan isimlerin bayında gelen İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Altılı Masa ve CHP'yi topa tuttu. "Kurduğumuz masada bizi pusu kuruldu" diyen Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun Aleviliğine gönderme yaparak, "Biz kimsenin mezhebine inancına hürmetsizlik edecek kadar kalbi kararmış değiliz" dedi.

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İYİ Parti'de krize neden olan İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan Ağıralioğlu'nun, HDP'nin Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklaması ve Kılıçdaroğlu'nun lehine aday çıkarmaması kararının ardından bugün istifa edeceği ileri sürülmüştü. Yavuz Ağıralioğlu gazetecilere açıklama yapıyor. Açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Muhalefeti kirletecek dedik ama...

"Bu yarışı bunca yanlışın içerisinde 60-40, 70-30 bitirebilecek bir mutabakat aramalıyız. 50'yi 1 geçmek duygusu muhalefeti kirletecek dedik. Dediğimizi bulduk. Seçmen 30 milyona 30 milyon gelse 1 oyla iktidar belirlenecek olsa dedik, o oy çocuklarımızın katilini methediyorsa dedik, o oyla kazanmaktansa kaybetmeyi şerefi bilenlerin partisidir İyi Parti.

İktidar olmak için bakanlık dağıtmak...

Kemal Bey dahil tüm adaylara ilk ikazımız, 50'yi 1 geçmek değil; tüm yolları mubah saymak değil. Hükümeti tenkil ederken, iktidarda kalmak için her yolu mubah görüyor diyen muhalefetin, iktidar olması için bakanlık dağıtmasını ahlaklı bulmuyoruz dedik.

Nelere karşı çıktık?

Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra kaybederiz korkusuna rağmen adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Buna ilaveten belediye başkanlarının adaylığının baskılanmasına karşı çıktık. Seçmene haksızlık olduğunu söyledik.

Masada, ümitlerine pusu kurulmuş partiyiz

Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz.

Biz kimsenin mezhebine inancına hürmetsizlik edecek kadar kalbi kararmış değiliz. Ama süreci doğru yönetemediğimiz için İyi Parti'nin 5 yıllık emeklerinin iktidar olma heveslerine itiraz ettik.

İktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz

- İktidar 10 yılda milleti görmez oldu, siz daha gelmeden kör ve sağır oldunuz. Memleket mücadelesinde yüzde 75-80'lerin konuşulması gerekirken iktidarı matematiğe çevirdiniz. İktidarın yüzde 50'sinden 15-20 alamayan muhalefet, cumhurbaşkanlığı makamını bölücülüğün pazarlık masasına gelmesine sebep olacak şekilde yönetti.

İktidar yapınca kızdıklarınızı yapıyorsunuz

- Siyaset, yönetici kadronun eliyle ilkesizleşir. Siz dün iktidar yaptı diye kızdıklarınıza, kendiniz de alet olup benzerseniz, o zaman iktidara gelmenizin ne anlamı var. Siyaseti bu popülizmle yapacaksanız mücadele etmenin ne önemi var. Ben bugün bu itirazları yapıyorum, sebebi şudur: 5 yıl sonra milletim bizi bağışla biz kandık dememek için söylüyorum.

3 günde 30 yıllık küfür ettiniz

- Meral Akşener itiraz ediyor diye kaybetme endişesi duyuyor ve buna saygı duyulması gerekiyorken, bu kaybetme endişesine küfrediyorsanız, kaybeder miyiz korkusu duyanlara 3 gün boyunca 30 yıllık küfrediyorsanız, siz iktidara gelince, güç elinize geçince, ne yapacağı kestirilemez bir iradeyi temsil ediyorsunuz. Dolayısıyla bizi tedirgin ediyorsunuz.

Elinize güç geçince bize ne yapacağınızı gösterdiniz

- CHP'nin yaşadığı bu kazanabiliriz duygusunun en büyük mimarı olan bir partiye 3 günde 25 yıllık küfür edildi. Siz elinize güç geçince bize ne yapacağınızı göstermiş insanlarsınız. Siz bize ihtiyacınız olmadığını düşündüğünüz andan itibaren bize parmak sallarken tahammül eşiklerinin olmadığını gösteren insanlarsınız.

Güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu modeli...

- Kendi trollerinize bakın, bize 3 gün boyunca yaptıkları küfürlere bakın. 5 yıl sonra yanıldım demektense şimdi gördüm demek daha iyidir. O yüzden bu sürecin içerisinde mekanizma olarak çalıştırılan hiçbir şey doğru olmadı.

- Güçlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli memlekete umut olarak sunuldu. İyi Parti tahammül eden, susan taraf oldu. Bugün de aynı şeyi yapıyor.

HDP'nin gölgesinin düştüğü yerde olmayız

- Bu pişmemiş aşı millete yedirmeye heves etmek milletin karnını ağrıtmaktır.

- HDP aday çıkarmama kararı almış, HDP'nin içinde olduğu bir denklemde, biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız, pazarlık vesilesi yapmayız dedik. Yavuz Ağıralioğlu için şartlar hiçbir zaman değişmez. Bu ilkesizliğe göz yumamayız.

- Devlete katil derken gösterdiğiniz cüretkarlığı, bir kere PKK'ya katil derken gösteremediniz. PKK'ya katil diyemeyenlerin, övenlerin oyuyla pazarlık ettiği masadan şantaj dilini kapatmak zorundayız.

Oyunuza talibiz, sizi muhatap almıyoruz

- Devletin makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kazanmak için 1 oy kalsa, o oy çocuklarımızın katillerini methediyorsa, kazanmaktansa kaybetmeyi şeref biliriz.

- HDP'nin bu iklimde, bizim oyumuza talip oluyorsunuz da bizimle neden muhatap olmuyorsunuz beyanatlarıyla toparlanacak süreç değildir bu. Evet bütün oyunuza talibiz, sizi de muhatap almıyoruz. Sebebi şu, siz devletinize, devletinizin varlığına, milletinizin beraberliğine, bu topraklardaki kadim beraberliğimize pusu kuran her alçak organizasyonun öyle ya da böyle iliştiği, Türk devletinin her aleyhine tertibin içerisinde parmak izleriyle göründüğünüz insanlarsınız, siz problemli insanlarsınız.

- Soykırım ayinleri tertiplerler, içinde siz; Türkiye'nin ordusuna katil diyenlersiniz, PKK'yı lanetleyemeyenlersiniz. Memleket meselelerini şantaja dönüştürmenize asla razı olmayacağız.

Aday olmadım, İYİ Parti'de bedeli olacaksa öderim

- Milletvekilliği Adaylık müracaatında bulunmadım. Haramla ve yalanla kazanmaktansa doğrulukla kaybetmeyi göze alırız. İtirazlarımın sonuçlarının İYİ Parti içinde bir bedeli olacaksa bu bedeli de ödemeye hazırım.