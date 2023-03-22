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RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı Halk TV, Tele, 1 Fox, Show TV, Habertürk

RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı Halk TV, Tele, 1 Fox, Show TV, Habertürk

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı televizyon kanallarına cezai yaptırım uyguladı. Halk TV’ye 5 kez yayın durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı.

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RTÜK, izleme raporlarını görüşmek üzere toplandı. Toplantıda gündeme alınan dosyalar karara bağlandı.

Halk TV’de yayınlanan “Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar” programında sunucunun cezaevinde bulunan ve terör suçundan yargılanan kişilere ilişkin sözleri yayıncılık ilkesi ihlali olarak görülerek, Halk TV’ye 5 kez yayın durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uygulandı. Halk TV’nin gündemdeki diğer dosyası ise, “Kayda Geçsin” isimli program oldu.

Deprem bölgesinden yayına bağlanan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez’in konuşmaları kanala müeyyide getirdi. Çömez’in “İskenderun’da hastanede bebek yoğun bakımı da dahil, küçük bebekler dahil, yaşlı insanlar dahil, oksijen olmadığı için, elektrik olmadığı için hayatını kaybettiklerini bana orada çalışan doktor arkadaşlarım söyledi” şeklindeki ifadeleri 6112 sayılı Yasa'nın ihlali olarak değerlendiren Üst Kurul, Halk TV’ye idari para cezası verdi.

Show TV'ye Kızılcık Şerbeti cezası 

'Kızılcık Şerbeti'ndeki kadın istismarı ve şiddet sahneleri yaptırıma uğradı
SHOW TV’nin “Kızılcık Şerbeti” dizisi sebebiyle Üst Kurul, SHOW TV’ye 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

Yanardağ’ın sözleri nedeniyle Tele 1’e ceza

Kanalın “18 Dakika” programında sunucu Merdan Yanardağ’ın, “Artık Türkiye'de gericiliği, siyasal İslamcılığı temsil eden AKP'dir. Demokratik güçlerin dışına düşen parti AKP'dir. Irkçı-faşizan bir parti ile işbirliği yapan AKP'dir” şeklindeki sözleri Tele 1’e yaptırım olarak döndü.

Türkiye’deki demokratik yaşamın legal organı olan bir siyasi partinin iftira ve hakaretamiz bir üslupla karalanmasını eleştiri sınırlarını aşmak olarak değerlendiren Üst Kurul, Yasa'nın 8. maddesinde geçen “Yayıncılık ilkeleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal eden Tele 1 hakkında idari para cezası kararı verdi.

Fox ve Habertürk'e ceza

“Orta Sayfa” programı nedeniyle FOX televizyonuna idari para cezası müeyyidesi uygulandı. Habertürk’te yayınlanan “Teke Tek Bilim” programında Celal Şengör’ün yayında dile getirdiği küfür sebebiyle RTÜK, yayıncı kanal hakkında idari para cezası kararı aldı.

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