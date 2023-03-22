Doğu Perinçek eşi, kiminle evli Hacer Şule Perinçek kimdir ne iş yapıyor?

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken cumhurbaşkanı adayları da bir bir belli olmaya başlıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan eden isimlerden biri de Vatan Partisi kurusucu Doğu Perinçek oldu. Aslen Gaziantepli olan Doğu Perinçek 80 yaşında. Gazeteci olan Şule Hacer Perinçek ile evlidir. Peki kimdir Doğu Perinçek'in eşi Hacer Şule Perinçek?

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Cumhurbaşkanlığı seçimi için heyecanlı geri sayım YSK'nın seçmen listelerini askıya asması ile başladı. Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Seçime doğru giderken cumhurbaşkanı adayları da bir bir isimlerini ilan ediyor. Son olarak adaylığını ilan eden isimlerden birisi de Doğu Perinçek oldu. Vatan Partisi'nin lideri olan Doğu Perinçek'in bu ilanının ardından hayatı da merak edildi. Uzun yıllar Türk siyasetinin içinde olan Doğu Perinçek 80 yaşında ve aslen Gaziantepli. Aynı zamanda hukuk doktoru ve yazar olan Doğu Perinçek'in bir çok eseri de vardır. Özel hayatı pek bilinmeyen Doğu Perinçek'in eşi Hacer Şule Perinçek'tir. Ayrıca Doğu Perinçek'in 4 tane de çocuğu vardır.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in babası Sadık Perinçek ise Atatürk'ün Bütün Eserleri Danışma Kurulu üyeliği ve uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Doğu Perinçek eşi Hacer Şule Perinçek

Doğu Perinçek kimdir, eşi ve çocukları?



17 Haziran 1942’de babasının yedek subaylık görevi yaptığı sırada Gaziantep'te doğdu. Babası, Erzincan ili Kemaliye ilçesi Apçağa köyünden, Hacı Sadıkgil ailesinden Yargıtay Başsavcı Yardımcılığı ve dört dönem milletvekili olan Sadık Perinçek’tir.

İlk öğrenimini Ankara Sarar İlkokulu’nda, orta öğrenimini Atatürk Lisesi ve Bahçelievler Deneme Lisesi'nde gördü.

Üniversite yıllarında, 1962 ve 1963'te toplam on ay Almanya'da işçilik yaptı ve Almanca öğrendi. Haziran 1964’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve Kamu Hukuku (Devlet Teorisi ve Kamu Hürriyetleri) kürsüsüne asistan olarak girdi.

Mart 1968’de Hukuk doktoru oldu. Doktora tezinin konusu ve ilk kitabı, “Türkiye'de Siyasi Partilerin İç Düzeni ve Yasaklanması Rejimi.”

1964 yılında Bilimsel Sosyalizmi benimsedi. Mart 1968’de Fikir Kulüpleri Federasyonu (Dev-Genç) Genel Başkanı oldu. 1968 yılında Türkiye tarihinin en kitlesel gençlik eylemleri sırasında, üniversite işgallerinde devrimci gençlik hareketinin genel başkanıydı.

Dört yıl Siyasi İlimler Derneği Türkiye Bölümü yöneticiliği, dört yıl Türk Hukuk Kurumu yöneticiliği yaptı.

Kasım 1968’de arkadaşlarıyla birlikte Aydınlık dergisini kurdu ve yayımlamaya başladı.

12 Mart 1971-74 döneminde, TCK’nın 141. maddesi nedeniyle yirmi yıl hapse mahkûm edildi. İki buçuk yıl kadar tutuklu kaldı. 1974 Temmuz’unda genel afla serbest kaldı.

1968 yılından beri Aydınlık Hareketinin ve parti örgütünün önderi. 28 Ocak 1978’de kurulan Türkiye İşçi Köylü Partisi’nin Genel Başkanı oldu. 20 Mart 1978’de yayın hayatına başlayan günlük Aydınlık gazetesinin kuruluşuna ve yayınına önderlik etti, başyazarlık yaptı.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra tutuklandı, 8 yıl hapse mahkûm edildi. 1985 Martında serbest kaldı.

Ocak 1987’de yayımlanan haftalık 2000'e Doğru dergisinin Genel Yayın Yönetmenliğini ve Başyazarlığı görevini üstlendi.

10 Nisan 1990’da “Sansür Sürgün Kararnamesi”nin çıkarılmasından sonra aynı yılın sonbaharında tutuklandı ve Diyarbakır Cezaevi'nde üç ay tutuklu kaldı.

1991 yılında TCK’nın 141. maddesinin kaldırılmasıyla siyasal haklarına kavuştu ve Temmuz ayında Sosyalist Parti 2. Büyük Kongresi'nde Genel Başkan seçildi.

10 Temmuz 1992’de Sosyalist Parti'nin Anayasa Mahkemesince kapatılması üzerine kurulan İşçi Partisi’nin Genel Başkanı oldu.

DOĞU PERİNÇEK ÖZEL YAŞAMI

Doğu Perinçek, iyi derecede Almanca ve orta derecede İngilizce biliyor. Şule Perinçek ile evli ve Zeynep, Kiraz, Mehmet, Sadık Can adlarında 4 çocuk babasıdır.

50’den fazla kitabı, binlerce b