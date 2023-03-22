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Ali Babacan: Mehmet Şimşek, Erdoğan'ı teklifini kabul etse de hiçbir işe yaramazdı

Ali Babacan: Mehmet Şimşek, Erdoğan'ı teklifini kabul etse de hiçbir işe yaramazdı

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüp, AK Parti'ye dönmeyi reddetmesiyle ilgili konuştu. "Mehmet Şimşek'i Erdoğan'la ben tanıştırdım" diyen Babacan, "Kabul etmemesine şaşırmadım. Eğer kabul etseydi hiçbir işe yaramazdı. Kendisini sıfırlardı" dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesiyle gündeme gelen ve aktif siyasete dönmeyeceği açıklayan eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ilişkin olarak, "Mehmet Şimşek'i, Tayyip Bey ile tanıştıran benim. Londra'da oturduk, üçlü konuştuk." dedi.

Şimşek kabul etse kendini sıfırlardı

Babacan katıldığı TV programında, "Kabul etmemesine şaşırmadım. Eğer kabul etseydi hiçbir işe yaramazdı. Ekonomi açısından sıfır etki. Kendisinin de bu kadar yıldır olan itibarını sıfırlardı herhalde" dedi. Babacan şöyle devam etti:

Burada iyi bir arkadaş var...

"Mehmet Şimşek'i, Tayyip Bey ile tanıştıran benim. Londra'da çalışıyordu Mehmet Bey. Bir Londra ziyaretimizde 'Burada iyi bir arkadaş var. İşi de biliyor. İsterseniz bir tanıştırayım' dedim. Londra'da oturduk, üçlü konuştuk."

İşi bilen bir arkadaş ama bilmek yetmiyor

"Yakın çalıştığımız, işi bilen bir arkadaşımız. Ama işi bilmek yetmiyor. Onu icra edebilecek bir imkan, ortam gerekiyor. İşi bilenlerin bilgisini icra edebilecekleri bir ortam yok ki."

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