İYİ Partili Ağıralioğlu'nun sözleri sonrası İnce'den dikkat çeken paylaşım

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili gündem olacak açıklamalarda bulundu. Ağıralioğlu'nun sözlerinin ardından Muharrem İnce'den flaş bir paylaşım geldi.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sürece itiraz eden Ağıralioğlu, ağır sözler sarf etti.

Ağıralioğlu açıklamasında, ''Meral Akşener bir siyasi dayatma maruz kaldı diye itiraz ediyoruz. İYİ Parti bu süreç başladığından beri 'millet kazanacak' diyoruz. Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi kuruyoruz diye bize pusu kurulmasından rahatsızız.'' dedi.

İnce'den dikkat çeken paylaşım

Ağıralioğlu'nun sözlerinin ardından Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den flaş bir paylaşım geldi.

İnce paylaşımında, ''Gündüz geceden aydınlık karanlıktan iyidir iyi. Gerçek yalandan doğru eğriden iyidir iyi. Korkma susma yılma sakın durma. Yarın bugünden zafer yenilgiden iyidir iyi.'' ifadelerine yer verdi.