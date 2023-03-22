BIST 5.001
DOLAR 19,04
EURO 20,56
ALTIN 1.193,26
HABER /  SPOR

Ümit Milli Takım'da Levent Sürme dönemi!

Ümit Milli Takım'da Levent Sürme dönemi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takım teknik direktörlüğüne Levent Sürme'nin getirildiğini açıkladı.

Abone ol

TFF, bir süredir devam eden yapılanma çalışmaları kapsamında, Genç Millî Takımlar bünyesinde yeni görevlendirmeler yaptı.

Kariyerlerinde millî takım ve kulüp deneyimleri yaşamış, genç yaş gruplarındaki millî futbolculardan gelişimine katkı sağlayacak, çağdaş futbol müfredatı ile eğitimler almış, UEFA antrenörlük lisansları olan yeni nesil ve genç Türk antrenörleri "Türk Futbol Ekolü" oluşturulması amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda göreve başladı.

Buna göre; Orhan Şam, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Erdoğan, Uğur İnceman ve Volkan Arslan Genç Milli Takım Antrenörü; Alkan Birlik ise Genç Millî Takım Kaleci Antrenörü oldu.

Ayrıca, Dolunay Saray, Genç Millî Takım Atletik Performans Antrenörü, Ahmet Buğlar ve Ege Mirza da Genç Millî Takım Analiz Antrenörü olarak göreve başladılar.

Yeniden yapılanma çerçevesinde, 2009 yılından bu yana federasyonda Bölge Antrenörü ve Antrenör Eğitimcisi olarak çalışan Selman Coşkun, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü olurken; Millî Takımlar Kaleci Departmanı Sorumluluğu görevine Emrah Karakovan, Millî Takımlar Atletik Performans Departmanı Sorumluluğu görevine Vural Durmuş ve Millî Takımlar Analiz Departmanı Sorumluluğu görevine ise Okan Aydıner getirildi. Bu 3 isim, A Millî Takım'daki görevlerini de sürdürecek.

Genç millî takımlar teknik kadrolarına yeni katılımların ardından, ekiplerin mart ayı maç ve kamp faaliyetlerine ilişkin yapılan görevlendirmeler şöyle oldu:

27 Mart (Alanya) U21 Türkiye- Kosova (Özel maç)
Teknik Direktör: Levent Sürme
Yardımcı Antrenör: Selçuk Erdoğan

22-28 Mart 2023 (İngiltere) - UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur
Teknik Direktör: Ali Nadir Başkan
Yardımcı Antrenörler: Sabri Sarıoğlu, Orhan Şam

19-29 Mart (Antalya) U18 - Hazırlık kampı
Teknik Direktör: Övünç Soykan Başar
Yardımcı Antrenör: Volkan Arslan, Hüseyin Yeşildağ, Adnan Çakmakoğlu

22-28 Mart (Antalya) UEFA Avrupa U17 Şampiyonası Elit Tur
Teknik Direktör: Uğur İnceman
Yardımcı Antrenör: Ömür Serdal Altunsöz

ÖNCEKİ HABERLER
Ezan okunurken sahurda su içilir mi Diyanet fetva verdi bu detaya dikkat!
Ezan okunurken sahurda su içilir mi Diyanet fetva verdi bu detaya dikkat!
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü
Beşiktaş'ta kriz: Dele Alli telefonlara bakmıyor
Beşiktaş'ta kriz: Dele Alli telefonlara bakmıyor
Protesto ve grevler devam ediyor, Macron'dan geri adım yok
Protesto ve grevler devam ediyor, Macron'dan geri adım yok
Sahurda oruca nasıl niyet edilir Diyanet sahur yapmadan niyet olur mu?
Sahurda oruca nasıl niyet edilir Diyanet sahur yapmadan niyet olur mu?
Sandık görevli ücretleri kaç para oldu 2023 nasıl hesaplanır, nereden alınır?
Sandık görevli ücretleri kaç para oldu 2023 nasıl hesaplanır, nereden alınır?
İYİ Partili Ağıralioğlu'nun sözleri sonrası İnce'den dikkat çeken paylaşım
İYİ Partili Ağıralioğlu'nun sözleri sonrası İnce'den dikkat çeken paylaşım
Adana'da vahşet! Tartışma yaşadığı eşinin boğazını kesip öldürdü
Adana'da vahşet! Tartışma yaşadığı eşinin boğazını kesip öldürdü
Ali Babacan: Mehmet Şimşek, Erdoğan'ı teklifini kabul etse de hiçbir işe yaramazdı
Ali Babacan: Mehmet Şimşek, Erdoğan'ı teklifini kabul etse de hiçbir işe yaramazdı
Doğu Perinçek eşi, kiminle evli Hacer Şule Perinçek kimdir ne iş yapıyor?
Doğu Perinçek eşi, kiminle evli Hacer Şule Perinçek kimdir ne iş yapıyor?
Ne aşısı ne ilacı var yüzde 90 öldürüyor Marburg virüsü yeniden hortladı! Tanzanya'da 5 can aldı
Ne aşısı ne ilacı var yüzde 90 öldürüyor Marburg virüsü yeniden hortladı! Tanzanya'da 5 can aldı
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı Halk TV, Tele, 1 Fox, Show TV, Habertürk
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı Halk TV, Tele, 1 Fox, Show TV, Habertürk