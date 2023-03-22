BIST 5.001
DOLAR 19,04
EURO 20,56
ALTIN 1.193,26
HABER /  GÜNCEL

Ezan okunurken sahurda su içilir mi Diyanet fetva verdi bu detaya dikkat!

Ezan okunurken sahurda su içilir mi Diyanet fetva verdi bu detaya dikkat!

Cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı, şeytanın kilitlendiği ve kutsal kitabımız Kuran'ın indirildiği ay olan Ramazan ayı başladı. Müslüman alemi 2023 yılının ilk orucu için sahura bu gece 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkacak. Birçok vatandaşın kafasını karıştıran bir konu da sahurda ezan okunurken su içilir mi, bir şey yenir mi sorusu oldu. Diyanet bu konuda net bir bilgi veriyor. Ağzınızda lokma varda yutabilirsiniz fakat su içerseniz orucunuz kabul olmaz.

Abone ol

Müslüman aleminin sevinçle beklediği mübarek Ramazan ayı geldi. Kuran'ı Kerim'in indirildiği, şeytanın bağlandığı ve cennet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ayı hakkıyla geçirmek isteyen vatandaşlar oruca bu gece 22 Mart Çarşamba gecesini 23 mart Perşembe gecesine bağlayan  gece kalkılacak. Peki sahura kalkmadan oruç tutulur mu, oruç tutmak için niyet etmek şart mı, ezan okunurken su içilir mi, ezan bitene kadar bir şeyler yenir mi?  

Oruca nasıl niyet edilir?

İbadet ederek Allah'a daha yakın olmak isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlayan vatandaşlar için niyet etmek de yaptığı işin bilincinde olmak demektir. Oruç niyeti için “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet oruç tutmak isteyen kişiler için yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Niyetsiz, sahursuz oruç kabul olur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı oruca niyet etme konusunda detayları paylaştı. Diyanet'in internet sitesinde şu bilgiler yer aldı; Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih(doğru) değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Oruç için ne zaman niyet edilir?

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Sahurda ezan bitene kadar su içilir mi?

"Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur."

Kısaca;

Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken su içmek orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.

Ramazan ayında kılınacak namazlar: 

- İlk 10 gün içinde kılınabiliyorsa, tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.
- İkinci 10 gün içinde yine aynı şekilde kılınabiliyorsa, tesbih namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır.
- Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm okuduktan sonra yapılabilirse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:
"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.

Ramazan ayında çekilecek tesbihler:

1-10 gün arası 100 kere: Ya Erhamerrahimin ( Ey iman edenlerin en merhametlisi)
11-20 gün arası 100 kere: Ya Gaffarez Zünüb ( Ey günahları bağışlayan)
21-30 gün arası 100 kere: Ya Atikarrikab ( Ey iyileri koruyan)

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü
Beşiktaş'ta kriz: Dele Alli telefonlara bakmıyor
Beşiktaş'ta kriz: Dele Alli telefonlara bakmıyor
Protesto ve grevler devam ediyor, Macron'dan geri adım yok
Protesto ve grevler devam ediyor, Macron'dan geri adım yok
Sahurda oruca nasıl niyet edilir Diyanet sahur yapmadan niyet olur mu?
Sahurda oruca nasıl niyet edilir Diyanet sahur yapmadan niyet olur mu?
Sandık görevli ücretleri kaç para oldu 2023 nasıl hesaplanır, nereden alınır?
Sandık görevli ücretleri kaç para oldu 2023 nasıl hesaplanır, nereden alınır?
İYİ Partili Ağıralioğlu'nun sözleri sonrası İnce'den dikkat çeken paylaşım
İYİ Partili Ağıralioğlu'nun sözleri sonrası İnce'den dikkat çeken paylaşım
Adana'da vahşet! Tartışma yaşadığı eşinin boğazını kesip öldürdü
Adana'da vahşet! Tartışma yaşadığı eşinin boğazını kesip öldürdü
Ali Babacan: Mehmet Şimşek, Erdoğan'ı teklifini kabul etse de hiçbir işe yaramazdı
Ali Babacan: Mehmet Şimşek, Erdoğan'ı teklifini kabul etse de hiçbir işe yaramazdı
Doğu Perinçek eşi, kiminle evli Hacer Şule Perinçek kimdir ne iş yapıyor?
Doğu Perinçek eşi, kiminle evli Hacer Şule Perinçek kimdir ne iş yapıyor?
Ne aşısı ne ilacı var yüzde 90 öldürüyor Marburg virüsü yeniden hortladı! Tanzanya'da 5 can aldı
Ne aşısı ne ilacı var yüzde 90 öldürüyor Marburg virüsü yeniden hortladı! Tanzanya'da 5 can aldı
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı Halk TV, Tele, 1 Fox, Show TV, Habertürk
RTÜK televizyon kanallarına ceza yağdırdı Halk TV, Tele, 1 Fox, Show TV, Habertürk
Antalya'da transseksüellerle yaşadığı evden cesedi çıktı
Antalya'da transseksüellerle yaşadığı evden cesedi çıktı