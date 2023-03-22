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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü

Ramazan ayının ilk sahurundan önce İstanbul'da mesai saati sonu trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

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Yağışlı hava, İstanbul'da yine trafiği felç etti.

Yağışın etkili olduğu ve Ramazan ayının ilk sahurundan önce İstanbul'da mesai saati sonu trafik yoğunluğu yüzde 90 olarak ölçüldü.

İstanbul'da trafik yine kilit 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yakasına geçişte uzun araç kuyrukları var.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'na geçiş istikametindeki trafik Haliç Köprüsü'ne kadar uzadı.

Yoğunluk yüzde 90 olarak ölçüldü 

İBB'nin haritasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 90, Avrupa Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 85 olarak ölçüldü.

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