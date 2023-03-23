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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay ve kabine üyelerinin tamamını aday yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fuat Oktay ve kabine üyelerinin tamamını aday yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey'i Ankara'da bir bölgeye milletvekili adayı yapıyoruz. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik" dedi.

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NTV canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteciler Seda Öğretir, Ahmed Arpat, Nazlı Çelik ve Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtladı. Vekil adaylarına yönelik bir soru üzerine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabineden 17 ismin milletvekili adayı olacağını açıkladı.

"Yenilenmeye, tazelenmeye ihtiyaç var"

Erdoğan açıklamasında "Yenilenmeye, tazelenmeye, yeni başlangıçlar yapmaya her zaman ihtiyaç var. Kongre süreçlerimizde parti kadrolarını yeniliyor ve tabii ki gençleştiriyoruz. Beşeri sermayemiz çok zengin. Kabinede görev alabilecek yetkinlikle çok sayıda arkadaşımız mevcut. Dünyadaki siyasi liderler içerisinde baktığımızda kıdem konusunda en büyük, en ileri kıdeme bu kardeşiniz sahip. 20 yıldır başbakanlıktan cumhurbaşkanlığa kadar görevleri ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdik. Bütün bu hizmetlerimizde uluslararası kuruluşların, kurumların tüm organizasyonlarını yaşamış birisi olarak, uluslararası imzaları atan kimse olarak bu işin içerisinde bulundum. Kabineden olan arkadaşlarımın her birisinin şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik. Hem deprem kuşağında hem de verdiğimiz illere gidecekler. Ağırlıklı olarak deprem illerindeki görevlerini daha çok önemsiyorum" dedi.

Fuat Oktay da aday olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı da Ankara'dan aday göstereceklerini belirten Erdoğan, "Fuat Bey Ankara'dan bir bölgeye onu da aday yapıyoruz. Bu adaylıkları belirlerken, Fuat Bey örneğin nereli? Yozgatlı. Ankara'da Yozgat nüfusu nerede yoğun? Diyelim ki ikinci bölgede. Fuat Bey'i de orada görevlendirip. Fuat Bey siyasete bizimle teknokrat, bürokrat girdi, şimdi siyasi formayı da giyerek koşturacak. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için en uygun yerlerdir. Onları büyükşehirlerden belirledik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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