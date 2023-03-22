Korkmaz Karaca hakkındaki adaylık iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca daha önce yaptığı açıklama ile tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Abone ol

Hakkında aday adayı olacağı iddiaları bulunan Korkmaz Karaca yayınladığı bildiriyle söz konusu iddiaları bir kez daha yalanladı.

Sevgili Dostlarım , daha önce bir çok kez bir çok mecrada ilan ettiğim halde son bir kez daha altını çizerek ilan etmek istedim.

30 Ağustos 2022 tarihinde , tüm görevlerimden istifa etmiştim. Geçen haftada Aday adayı olmadığımı ve olmayacağımı ilan etmiştim.

Sözümün lafımın eri bir adam olarak. Adaylık başvurusu yapmadım. Bugün son gündü ve hiç bir müracatım yoktur.

Siyaseti meslek haline getirmiş. Adeta dededen toruna siyaset ile nefes alabilen , siyaset ve makam olmadan yaşayamayan belli mihraklara bu tavrım ile örnek olmak istedim. Allah Serhat memleketimizi bu siyaset bezirganlarından korusun.

Ardahanlı tüm hemşehrilerime her zaman her şartta hizmet etmeye dertlere derman olmaya , kendi imkanlarım ile devam edeceğim.

Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Güçlü ve zenginleşen Türkiye mücadelesi devam edecektir.

Allah Sn. Cumhurbaşkanımızın yar ve yardımcısı olsun.