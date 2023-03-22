Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinin yaşandığı 11 ilde başlatılan konut yapım süreci, seçim kampanyası, ekonomi, dış politika ve gündeme dair önemli konularla ilgili canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NTV ve Star TV ortak yayınındaki açıklamalarından önce çıkan satır başları:

Enkazların süratle kaldırılması ve enkazların kaldırılmasıyla birlikte çadırkent, konteyner kent, prefabrikler ve kalıcı konutlar yapılıyor. Depremin ilk dakikalarından itibaren çok hızlı bir şekilde durum tespiti yaptık. Kabinemizin tüm üyelerini Deprem bölgesine göndererek, her birini bir ilin koordinatörü yaptık. Her ilin milletvekilleri oralarda görev yaptı. Asker, polis, jandarma, madenciler aklınıza kim gelirse bölgeye gönderdik. Binlerce iş makinesini, uçağından helikopterine kadar harekete geçirdik. 3 milyonu aşkın insanımızı bölgenin dışına tahliye ettik. Vatandaşlarımızın hiçbirini çaresiz ve yalnız bırakmadık.

Deprem soruşturmalarında son durum

Savcılarımız devrede. Bin 364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 302 şüpheli tutuklandı. 466 şüpheli adli kontrol altına alındı. 312 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerden 4'ünün yurt dışında olduğu, 64'ünün de öldüğü tespit edildi. Tutuklanan 302 kişiden 106'sı müteahhit, 163 kişi yapı sorumlusu, 15 şüpheli yapı sahibi ve 18 şüpheli de binada değişiklik yapan kişi.

"Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz"

Yeniden ihya ve inşa dönemi başlamış durumda. Van, Bingöl, İzmir ve Antalya'da bu işleri yaşadık. Zemin artı 3 bilemedin 4, bu tür binalar yaparken bir taraftan da köy evlerini yapacağız. Biz bu işte çırak değiliz. Gaziantep'te 13 bin 629, Adıyaman'da 2 bin 280, Kilis'te 645, Hatay'da 2 bin 928, Kahramanmaraş'ta 8 bin 773, Şanlıurfa'da 897, Malatya'da 6 bin 644, Elazığ'da 505, Adana'da bin 171, Osmaniye'de bin 657, ve Diyarbakır'da bin 122 olmak üzere 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı. Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz. Bu adımları ilk defa atmıyoruz, Van'da bunu ispat ettik.