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Fatih Erbakan'dan Cumhur İttifakı açıklaması: Olur derlerse tekrar görüşürüz

Fatih Erbakan'dan Cumhur İttifakı açıklaması: Olur derlerse tekrar görüşürüz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı'na mesaj veren Erbakan 'İmza olur derlerse tekrar görüşürüz' ifadelerini kullandı.

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Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlayan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı sorularına da cevap verdi.

Erbakan: “Eğer 30 maddelik mutabakatı kabul ediyoruz derlerse tekrar görüşürüz, AK Parti ile ittifak bir kez daha konuşulur. Bu durumda adaylıktan çekilmek gerekir.” dedi.

"İmza olur derlerse tekrar görüşürüz"

'Adaylıktan çekilme ihtimali var mı?' sorusuna Erbakan, ''Derlerse ki, bu maddelerde mutabıkız, bunların uygulanması için gayret göstereceğiz, imzalıyoruz derlerse tekrar kurullarımızla değerlendirilip cevap verebiliriz. Böyle bir durumda adaylıktan çekilmek gerekir. Metin konusunda ısrarcıyız. Oradan geri adım atılacak olsa aday olmadan önce atılırdı. Bu kadar insanımız, gönüldaşımız, parti teşkilatımız imzalarını verdi. Böyle bir noktada prensiplerde uzlaşabiliriz, maddeleri imzalarız diye yaklaşım olursa teşkilatımızla değerlendirebiliriz. Ama şu an böyle bir şey yok. Biz bütün gücümüzle, konsantrasyonumuzu imzalara vermiş durumdayız.'' diye cevap verdi.

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