Deprem bölgesinde ilk teravih namazı çadırda kılındı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde, Ramazan ayının ilk teravih namazı için çadır mescitler hazırlandı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya başlanıldı. Adıyaman’da da binlerce bina yıkılmış ve binlerce vatandaş enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremlerin ardından 40 günden fazla zaman geçmişken gelen 11 ayın sultanı Ramazan için hazırlıklar yapıldı.

On bir ayın sultanı Ramazan için hazırlıklar tamamlanan deprem bölgesinde, buruk Ramazan yaşanıyor.

İskenderun'da ilk teravih

Büyük yıkımın yaşandığı illerden biri olan Hatay'da depremzedeler, ilk teravih namazını kıldı.

Vatandaşlar İskenderun ilçesinde kurulan çadır mescitte namazlarını kıldı.

Depremin merkez üssünde Abdülhamid Han Camii bahçesine çadır kuruldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük 4’üncü camisi olan Abdülhamid Han Camii meydana gelen depremde hafif hasar aldı.

Depremin vurduğu kentte ilk teravih namazı her yıl olduğu gibi yine Abdülhamit Han Camii’nde kılındı.

Namaz öncesi vatandaşlar cami bahçesine kurulan çadıra girdi. Okunan ezanın ardından yaklaşık bin kişilik çadırda vatandaşlar Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

Namaz sonrası okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla eller semaya açılarak depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Malatya'da da depremde hayatını kaybedenler için dua edildi

Malatya’da kentin muhtelif noktalarında İl Müftülüğü tarafından oluşturulan çadırlarda ilk teravih namazı kılınırken, okunan Kur’an-ı Kerim ardından eller semaya açılarak depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

"Deprem nedeniyle Ramazan’ı buruk bir şekilde idrak ediyoruz"

Namaz öncesi kısa bir açıklama yapan Yeşilyurt İlçe Müftüsü Hüseyin Bayrak deprem nedeniyle Ramazan ayını buruk idrak edildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

Yeşilyurt İlçe Müftülüğü olarak ilçe genelinde 25 mescit çadır kurduk inşallah bu çadırlarda ramazan ayını ihya edeceğiz. Çadırlarımızdan biri de şuan içerisinde bulunduğumuz Şeker Fabrikası yerleşkesindeki çadır kentteki çadırımız Van Valiliği tarafından kuruldu 350 kişilik hem erkekler hem de bayanlar için namaz kılma bölümleri oluşturulmuş durumda.

İlçemiz genelinde müsait olan camilerimizin tamamı açık müsait olmayan camilerimizin yanında mescit çadırları kurarak teravihlerimizi kılacağız huzurlu bir ramazan geçirmeyi Mevlamızdan diliyorum.